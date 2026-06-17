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वे सिद्धांत यहां भी लागू होंगे; 12 साल से जेल में बंद IM के दो संदिग्धों की जमानत पर SC ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को यह कहते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि भले ही वे लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन उनकी रिहाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है।

वे सिद्धांत यहां भी लागू होंगे; 12 साल से जेल में बंद IM के दो संदिग्धों की जमानत पर SC ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से इंडियन मुजाहिदीन के उन दो सदस्यों की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों के सिलसिले में करीब 12 साल से जेल में बंद हैं। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की ओर से दायर उन याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिनमें उन्हें जमानत न देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

पीठ ने कहा कि जनवरी में अदालत की ओर से तय किए गए वे सिद्धांत इस मामले पर भी लागू होंगे, जिनके तहत दिल्ली दंगों के कई आरोपियों को जमानत दे दी गई थी, जबकि कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत प्रदान करने से मना करते हुए कहा गया था कि दोनों एक साल तक फिर से जमानत याचिका नहीं दायर कर सकते।

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'HC का फैसला ठोस दलीलों पर आधारित था'

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने कहा कि जमानत न देने का उच्च न्यायालय का आदेश ठोस दलीलों पर आधारित था और उसमें गुलफिशा फातिमा मामले (पांच जनवरी 2026) से जुड़े फैसले में तय किए गए सिद्धांतों को लागू किया गया था।

'केए नजीब मामला यहां पूरी तरह से लागू होगा'

पीठ ने कहा, 'कैसा तर्कपूर्ण आदेश? जिस फैसले का जिक्र किया गया है, वह विचाराधीन है। आप क्या कह रहे हैं? केए नजीब मामला यहां पूरी तरह से लागू होगा, बशर्ते उसकी गुलफिशा फातिमा मामले में जिस तरह से व्याख्या की गई है, उसे ध्यान में रखा जाए। आपको जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।'

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'मुकदमे में लंबी देरी को जमानत का आधार माना गया'

साल 2021 के केए नजीब मामले में गैरकानूनी गतिवधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों में मुकदमे में लंबी देरी को जमानत के लिए एक आधार माना गया। इसमें यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर लगी कानूनी पाबंदियों को दरकिनार कर दिया गया।

12 साल पहले गिरफ्तार हुए थे साकिब और अजहर

साकिब और अजहर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 2014 में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला तब सामने आया था, जब इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य मोहम्मद कतील सिद्दीकी को 21 नवंबर 2011 को दिल्ली में आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास पकड़ा गया था।

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भारत में हुई कई आतंकी वारदातों में शामिल रही IM

पूछताछ के दौरान सिद्दीकी ने उन लोगों के नाम बताए, जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं। इंडियन मुजाहिदीन भारत में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था, जिनमें 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी में हुआ धमाका, 2010 में बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ धमाका और 2010 में दिल्ली में जामा मस्जिद पर किया गया हमला शामिल है।

सिद्दीकी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद जब्त किया था। जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को दोनों आरोपियों को जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि भले ही वे लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन उनकी रिहाई से राष्ट्रीय सुरक्षा और सलामती को बड़ा खतरा हो सकता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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