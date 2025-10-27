जवाब क्यों नहीं दे रहे; उमर-शर्जील की बेल अर्जी पर दिल्ली पुलिस को पड़ी 'सुप्रीम' डांट

संक्षेप: जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस वी राजू ने आरोपियों की अपील पर जवाब देने के लिए और समय मांगा,तो कोर्ट ने उन्हें कहा कि हमने इसे स्पष्ट कर दिया था। हो सकता है आप (एएसजी) पहली बार पेश हो रहे हों,लेकिन हमने पर्याप्त समय दिया था।

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में उमर खालिद,शरजील इमाम,गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन याचिकाओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत से जुड़े सभी मामलों में जवाब दाखिल करने का कोई सवाल ही नहीं है।

जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस वी राजू ने आरोपियों की अपील पर जवाब देने के लिए और समय मांगा,तो कोर्ट ने उन्हें कहा,"हमने इसे स्पष्ट कर दिया था। हो सकता है आप (एएसजी) पहली बार पेश हो रहे हों,लेकिन हमने पर्याप्त समय दिया था।"

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की,"शुक्रवार को आप सुनिश्चित करें कि आपके पास उचित निर्देश हों,हम सुनवाई करेंगे। राजू देखिए अगर कुछ किया जा सकता है। यह केवल जमानत पर विचार करने के बारे में है। देखिए 5 साल पहले ही बीत चुके हैं।" खालिद और अन्य ने जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 9 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था। यह दंगा फरवरी 2020 में तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर हुए टकराव के बाद हुआ था। दिल्ली पुलिस के अनुसार,इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए थे।

इस मामले में एफआईआर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। अधिकांश आरोपियों पर कई FIR दर्ज़ की गई थीं,जिसके कारण उन्हें अलग-अलग अदालतों में कई जमानत याचिकाएं दायर करनी पड़ीं। इनमें से ज्यादातर आरोपी 2020 से हिरासत में हैं। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश,दंगा,गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। वह तब से जेल में हैं।

ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया,जिसने भी अक्टूबर 2022 में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया,जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को 14 बार स्थगित किया गया। 14 फरवरी 2024 को उन्होंने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़मानत याचिका वापस ले ली थी। 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनकी दूसरी ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी। इसी के खिलाफ दायर अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दिया,जिसके चलते उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में यह मौजूदा याचिका दायर की है।