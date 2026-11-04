SC ने कहा- अदालत को मछली बाजार न बनाएं, विरोध-प्रदर्शन करना सभी का संवैधानिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध-प्रदर्शन करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन, इसके लिए निर्धारित जगह पर प्रदर्शकारियों के एक समूह लंबे समय तक कब्जा बनाए रखेगा तो दूसरे समूह के लोगों को इससे वंचित होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में हुए प्रदर्शनों पर यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार निर्धारित जगह पर अनिश्चित काल तक कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शकारियों के एक समूह लंबे समय तक कब्जा बनाए रखेगा तो दूसरे समूह के लोगों को विरोध के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि विरोध-प्रदर्शन करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हाल में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि आप किसी जगह हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन कहां जाएंगे? बेघर लोग कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध का अधिकार है।

प्रदर्शन करने वालों को पक्षकार बनाएं कोर्ट ने सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक की मांग करने वाले व्यापार संगठन को अपनी याचिका में प्रदर्शनकारी दलों, संगठनों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने नोटिस जारी कर पक्षकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करने वालों का पक्ष सुने बिना फैसला नहीं सुना सकते।

समय नहीं मिलने का कारण पता लगाएं सीजेआई ने कहा कि आपको यह भी पता लगाना चाहिए कि और समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि किसी और प्रदर्शन के लिए भी कोई अनुरोध आया हो। आप यह नहीं कह सकते कि चूंकि आपने जगह घेर रखी है, इसलिए आप दूसरों को वहां नहीं आने देंगे।

कारोबारियों-मजदूरों के नुकसान पर चिंता शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों, खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध करने के अधिकार और व्यापार करने व आजीविका कमाने के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए, खासकर दिहाड़ी मजदूरों के मामले में। विरोध के लिए तय जगह एक निश्चित समय के लिए ही दी जानी चाहिए।

त्योहारी सीजन में रोक लगाने की मांग पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब कारोबारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि ‘व्यापार में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ’उन्होंने पीठ से प्रदर्शनों पर दो माह के लिए, खासकर त्योहारी सीजन में रोक लगाने की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा कि ‘यहां अलग-अलग दावे हैं। विरोध करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे व्यापार करने का अधिकार है। यहां व्यापार का मतलब सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नहीं है, बल्कि एक दिहाड़ी मजदूर की आजीविका के साधन से भी है। वह व्यक्ति अपनी रोजी-रोटी के लिए कहां जाए? इस दौरान कारोबारियों ने पीठ से कहा कि प्रदर्शन वाली जगह के आसपास के इलाकों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस की दुकानें बंद रहीं, जिससे कारोबारी गतिविधि नहीं हो पाई। इससे त्योहारी सीजन में नुकसान बहुत बड़ा होता है। इससे लाखों कर्मचारी, सहायक कर्मचारी आदि प्रभावित होते हैं।

सिर्फ प्रदर्शनकारी जिम्मेदार जस्टिस बागची ने सवाल किया कि ‘क्या कारोबार में नुकसान के लिए सिर्फ प्रदर्शनकारी जिम्मेदार है? जबकि सरकार भी सड़कों पर पाबंदियां लगाती है। उन्होंने कहा ‘क्या व्यापार में हुए नुकसान के लिए सिर्फ विरोध प्रदर्शनों को जिम्मेदार माना जा सकता है?

दुकानें बंद करने को मजबूर किया गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधिकारिक अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा यह होता है कि दूसरों की रोजी-रोटी छिन जाती है।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल नहीं बनाना थाः पुलिस सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन की निर्धारित जगह की सूची से बाहर करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर सार्वजनिक सड़क/आम रास्ता है और इसे प्रदर्शन की जगह नहीं बनाया जाना चाहिए था। पीठ के समक्ष पेश अपने हलफनामे में पुलिस आयुक्त ने कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह की सूची से बाहर करने का फैसला जनहित में लिया गया है।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी किसी खास जगह पर प्रदर्शन करने का हक नहीं जता सकता। दाखिल हलफनामे में पुलिस आयुक्त ने कहा कि अब राजधानी में प्रदर्शन करने के लिए तीन अन्य जगहों रामलीला मैदान (सेंट्रल दिल्ली), सीबीडी ग्राउंड (ईस्ट दिल्ली) और बुराड़ी ग्राउंड (नॉर्थ वेस्ट दिल्ली) को चिह्नित किया गया है। पुलिस आयुक्त ने स्वाति सिंह की ओर से दाखिल याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है।

‘अदालत को मछली बाजार क्यों बना रहे हैं ’ प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मचे हंगामे पर सीजेआई ने वकीलों को आड़े हाथ लिया। सीजेआई ने वकीलों से कहा ‘आप लोग एक-एक करके अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? आप अदालत को मछली बाजार क्यों बना रहे हैं? उन्हीं मुद्दों पर कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिन पर अदालत पहले ही सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि अगली बार से, वह विरोध-प्रदर्शनों और पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं को नौ व्यापक श्रेणियों में बांटेगी और हर श्रेणी की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीख तय करेगी।

किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 10 अक्तूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान किसी को भी गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया था। कोर्ट के समक्ष संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर हलफनामे में यह बात कही गई। इसमें कहा गया कि ममता बनर्जी और अन्य लोग धारा 163 के तहत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए। इसलिए उन्हें स्टेशन ले जाया गया।

सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। सीटीआई ने मांग की है कि 11 नवंबर यानी भैया दूज तक दिल्ली में विशेषकर कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट, दिल्ली गेट सहित सेंट्रल दिल्ली, पुरानी दिल्ली में रैली, धरना-प्रदर्शन, पैदल मार्च की अनुमति न दी जाए।