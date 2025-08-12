supreme court says no coercive steps to be taken against old age vehicles owners दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर नहीं होगा कोई ऐक्शन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
supreme court says no coercive steps to be taken against old age vehicles owners

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर नहीं होगा कोई ऐक्शन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

दिल्ली और एनसीआर के वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 05:11 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों के पुराने वाहन मालिकों के लिए एक गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश तय समय के लिए ही लागू होगा। सर्वोच्च अदालत यह आदेश तब दिया जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से ओल्डएज वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित करने पर विचार करने की गुजारिश की।

तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने दिया आदेश

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने ताजा आदेश में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखी गजब की दलील

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में अपनी दलील में कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है। मैं इसका इस्तेमाल कोर्ट से घर और वापस कोर्ट आने-जाने के लिए करता हूं। 10 साल बाद भी यह गाड़ी महज 2000 किलोमीटर ही चली होगी। वहीं यदि कोई इसे टैक्सी के लिए इस्तेमाल करता तो यह 2 साल में ही 1 लाख किलोमीटर तक चल जाती।

कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए: एसजी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में आगे कहा कि मुझे अपनी गाड़ी इसलिए बेचनी होगी क्योंकि यह 10 साल पूरी कर चुकी है लेकिन 1 लाख किलोमीटर चल चुकी गाड़ी (जैसे कोई टैक्सी) चलती रहेगी क्योंकि उसकी उम्र अभी दस साल से कम होगी। पुलिस का काम तो गाड़ियों को जब्त करना है। ऐसी परिस्थितियों में पुराने या ओवरएज हो चुके वाहनों के संबंध में कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए।

नोटिस जारी करिए, इस दौरान कोई ऐक्शन नहीं

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक मजेदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले कारें 40 से 50 साल तक इस्तेमाल की जाती थीं। आज भी विंटेज कारें हैं। नोटिस जारी करिए। इस पर 4 हफ्तों में जवाब दीजिए। इस दौरान ओवरएज हो चुके वाहनों के मालिकों के खिलाफ इस आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए कि उनके डीजल वाहन 10 साल पुराने हो चुके हैं जबकि पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हैं। इस मामले को 4 हफ्तों बाद के लिए लिस्ट करें।

दिल्ली सरकार ने खटखटाया है दरवाजा

दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। सनद रहे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों पर पूर्व के आदेश को लेकर सर्वोच्च अदालत में अपील दाखिल करने की बात कही थी।

सीएक्यूएम ने भी कही थी बड़ी बात

हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने भी यह बात मानी थी कि उसने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों से होने वाले पलूशन पर कोई शोध या अध्ययन नहीं किया था। पर्यावरणविद् अमित गुप्ता की ओर से दाखिल की गई आरटीआई के जवाब में सीएक्यूएम ने उक्त बात कही थी। सीएक्यूएम का कहना था कि उसने ओल्ड एज वाहनों के प्रभाव के बारे में कोई शोध या अध्ययन नहीं किया है।