19 साल बाद इंसाफ, ग्रेटर नोएडा के 16 मकान मालिकों को 'सुप्रीम' राहत; अधिग्रहण से मिली छूट
लगभग दो दशक बाद ग्रेटर नोएडा के 16 मकान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने इन मकानों को अधिग्रहण से छूट दे दी है। 2007 से ही ये सभी मकान ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जमीन अधिग्रहण अभियान के साये में थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के 16 मकानों को अधिग्रहण से छूट दे दी है। लगभग दो दशकों तक इन मकानों के मालिक अनिश्चितता की स्थिति में रहे। 100 से 200 वर्ग गज के छोटे प्लॉट पर बने ये घर उन परिवारों के थे जिन्होंने सिर पर छत पाने के लिए अपनी सारी बचत लगा दी थी। 2007 से ही ये घर ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जमीन अधिग्रहण अभियान के साये में थे।
19 साल लंबी कानूनी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को जारी अपने एक आदेश में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 16 मकान मालिकों के घरों को अधिग्रहण से छूट दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने बाकी जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बरकरार रखा। यह फैसला करीब 19 साल लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है। राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल विकास के लिए मौजूदा गौतम बुद्ध नगर जिले के इबादुल्लापुर (जिसे बादलपुर भी कहा जाता है) गांव में लगभग 230 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश की थी।
हालांकि, अधिग्रहण की प्रक्रिया कानूनी जांच में सही पाई गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले के खास हालात को देखते हुए प्रभावित परिवारों की सुरक्षा के लिए एक खास उपाय की जरूरत थी। बेंच ने कहा कि अपील करने वाले मुख्य रूप से अपने घरों को बचाने के लिए इस कोर्ट में आए हैं और वे पूरे अधिग्रहण को रद्द करने पर जोर नहीं दे रहे थे।
2007 में शुरू हुई थी अधिग्रहण की प्रक्रिया
अधिग्रहण की प्रक्रिया जून 2007 में शुरू हुई थी जब राज्य सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास और घरेलू व विदेशी निवेश को आकर्षित करने की जरूरत का हवाला देते हुए तत्कालीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2009 में अधिग्रहण और आपातकालीन प्रावधान के इस्तेमाल को सही ठहराया था। इसके बाद घर के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अंतरिम सुरक्षा लगभग 16 वर्षों तक लागू रही
जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे उन्हें बेदखल होने से बचाया जा सका। यह अंतरिम सुरक्षा लगभग 16 वर्षों तक लागू रही, जब तक कि अपीलें लंबित रहीं। जब मामला अंतिम सुनवाई तक पहुंचा, तब तक विवादित प्लॉट के आसपास का नजारा काफी बदल चुका था।
सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 19 साल बीत चुके थे। आसपास के इलाके में सुनियोजित विकास हो चुका था, जबकि अपील करने वाले अपने घरों में रह रहे थे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी माना कि उन प्लॉट पर रिहायशी मकान बन गए थे। हालांकि, उन्होंने उन्हें अनधिकृत बताया।
कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया
इन हालात को देखते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने से गलत परिणाम निकलेगा। बेंच ने कहा कि इन खास तथ्यों और परिस्थितियों में यह अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त मामला था। इसके अनुसार, कोर्ट ने केवल अपील करने वालों के रिहायशी प्लॉट के संबंध में अधिग्रहण को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि बाकी जमीन का अधिग्रहण प्रभावित नहीं होगा।
जिंदगी भर की बचत लगा दी थी
इस मामले की एक खास बात मुकदमेबाजों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति थी। सुनवाई के दौरान घर के मालिकों के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि वे समाज के अमीर वर्ग से नहीं आते हैं और उन्होंने अपने घर बनाने में अपनी जिंदगी भर की बचत लगा दी थी। उनकी अपील का मकसद किसी बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट को रोकना नहीं, बल्कि अपने एकमात्र घर को बचाना था।
बेंच ने घर के मालिकों को डेवलपमेंट अथॉरिटी से बुनियादी नागरिक सुविधाएं मांगने की भी अनुमति दी। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि उन्हें लागू नियमों के अनुसार डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। 2007 में शुरू हुआ यह मामला कई दौर की कानूनी लड़ाइयों से गुजरा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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