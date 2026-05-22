चौंकाने वाला आदेश न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को हिला देता है, SC का गुजरात सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट द्वारा पारित चौंकाने वाला आदेश न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को हिला देता है। कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला गुजरात राजस्व ट्रिब्यूनल के प्रभारी अध्यक्ष को प्रशासनिक छुट्टी पर भेजने से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोर्ट द्वारा पारित चौंकाने वाला आदेश न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को हिला देता है। गुजरात हाई कोर्ट के सितंबर 2024 के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने की। यह पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को गुजरात राजस्व ट्रिब्यूनल के प्रभारी अध्यक्ष को प्रशासनिक छुट्टी पर जाने का निर्देश देने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने पाया था कि गुजरात राजस्व ट्रिब्यूनल के तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष ने 2024 में दो पूरी तरह से अलग-अलग आदेश पारित किए थे।
गलत आदेश पारित करना ठीक है... लेकिन
गुजरात राजस्व ट्रिब्यूनल के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की कि गलत आदेश पारित करना ठीक है... लेकिन चौंकाने वाला आदेश पारित करना न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को हिला देता है। शीर्ष न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
हम नोटिस जारी कर रहे हैं, राज्य को पेश होने दें
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न्यायिक अधिकारी एक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश थे, जिनका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग था। जब पीठ ने दोनों आदेशों का जिक्र किया तो वकील ने कहा कि यह एक त्रुटि थी। वकील ने तर्क दिया कि जब न्यायिक अधिकारी अपने मंच पर बैठकर मामलों की सुनवाई कर रहे थे तब उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया था। इस पर पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, राज्य को पेश होने दें।
देरी का कोई कारण नहीं बताया गया था
हाई कोर्ट ने यह आदेश ट्रिब्यूनल के प्रभारी चेयरमैन द्वारा मई 2024 और अप्रैल 2024 में पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट ने यह पाया था कि ट्रिब्यूनल के समक्ष अगस्त 1996 में एक किरायेदारी अपील में डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित एक साझा आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल 2024 के आदेश में डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इसका आधार यह था कि उस आदेश को चुनौती देने में हुई 22 साल की देरी का कोई कारण नहीं बताया गया था।
हाई कोर्ट ने आदेशों को रद्द कर दिया था
मई 2024 में पारित आदेश में कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल ने देरी को माफ कर दिया था, जबकि देरी की माफी के लिए कोई अलग से आवेदन नहीं किया गया था। जब हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था तब महाधिवक्ता ने कहा था कि राज्य इस मुद्दे की गंभीरता से जांच कर रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चूंकि राज्य इस मामले की उच्चतम स्तर पर जांच कर रहा है, इसलिए इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि राज्य को संबंधित सदस्य को निर्देश देना चाहिए कि जब तक राज्य यह अंतिम राय न दे दे कि पारित आदेश न्यायसंगत थे या नहीं, तब तक वे आगे कोई भी मामला न उठाएं। हाई कोर्ट ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित दोनों आदेशों को अमान्य करार देते हुए रद्द कर दिया था।
राज्य सरकार को निर्देश जारी करने को कहा था
हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य यानी राजस्व विभाग के सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गुजरात राजस्व ट्रिब्यूनल के प्रभारी चेयरमैन को दिन खत्म होने से पहले उचित निर्देश जारी किए जाएं। इन निर्देशों में उनसे कहा जाएगा कि जब तक राज्य संबंधित ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पर उनके आचरण के संबंध में कोई उचित फैसला नहीं ले लेता, तब तक वे प्रशासनिक छुट्टी पर चले जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसकी ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और इन्हें इस तरह नहीं माना जाना चाहिए कि कोर्ट ने संबंधित सदस्य के आचरण या योग्यता के बारे में कोई अंतिम सुझाव दे दिया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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