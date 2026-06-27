फ्लैट पर कब्जा लेने के बाद डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा मांग सकते हैं या नहीं, SC ने बताया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीदने वाला व्यक्ति कब्जा मिलने के बाद भी डिलीवरी में हुई देरी के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है। कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि कब्जा मिलने में देरी के लिए मुआवजे की मांग असल में कब्जा मिलने से पहले की अवधि से जुड़ी होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट पर कब्जा मिलने के बाद भी डिलीवरी में हुई देरी के लिए मुआवजा मांगा जा सकता है। कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करते समय 'उपभोक्ता' नहीं था। एनसीडीआरसी का तर्क था कि चूंकि शिकायतकर्ता ने बिना किसी विरोध के फ्लैट का कब्जा ले लिया था, इसलिए कब्जा सौंपने में देरी के कारण सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली उसकी शिकायत पर उसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एक फ्लैट खरीदार की याचिका पर यह आदेश दिया। यह खरीदार जनवरी 2003 में दिल्ली में एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य बना था और उसे एक फ्लैट अलॉट किया गया था। उसने एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जा मिलने में देरी के लिए मुआवजे की मांग असल में कब्जा मिलने से पहले की अवधि से जुड़ी होती है। बेंच ने 4 जून के अपने आदेश में कहा कि बाद में कब्जा मिलने से ही अलॉटी का यह अधिकार खत्म नहीं हो जाता कि वह कथित देरी के लिए मुआवजे के दावे पर फैसला करवा सके। अपील करने वाले ने जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी का कारण सेवा में कमी थी।
जुलाई 2009 में जिला फोरम ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा और दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फरवरी 2013 में उस आदेश को सही ठहराया। इसके बाद अपील करने वाले ने एनसीडीआरसी का रुख किया, जिसने जनवरी 2016 में उसकी रिविजन याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि जिला फोरम में दायर उपभोक्ता शिकायत को स्वीकार कर लिया गया था और सोसाइटी को नोटिस जारी किया गया था। सोसाइटी ने बाद में विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अपील करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया कि केवल पक्षों के बीच समझौते में मौजूद मध्यस्थता की शर्त के आधार पर उपभोक्ता शिकायत को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता था।
अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का हवाला देते हुए कहा कि यह एक लाभकारी कानून है। इसका उद्देश्य माल में खराबी या सेवा में कमी की शिकायत करने वाले उपभोक्ता को सरल, सस्ता और त्वरित उपाय प्रदान करना है। पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि इस कानून के तहत उपलब्ध उपाय कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त है न कि उसका उल्लंघन करने वाला।
पीठ ने कहा कि इसलिए किसी अन्य मंच या न्यायनिर्णय के किसी अन्य तरीके का अस्तित्व अपने आप में उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करता है। पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता खंड का होना अपने आप में उपभोक्ता मंच के समक्ष अपीलकर्ता को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी के आदेश में एक खामी थी।
बेंच ने कहा कि नेशनल कमीशन के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन का शिकायत को आर्बिट्रेशन के लिए भेजना सही था। हालांकि, नेशनल कमीशन ने रिविजन याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायत दर्ज करते समय अपीलकर्ता उपभोक्ता नहीं था, क्योंकि उसने बिना किसी विरोध के फ्लैट का कब्जा ले लिया था।
बेंच ने कहा कि ऐसा करते समय एनसीडीआरसी डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन के आदेशों से जुड़े अधिकार-क्षेत्र के मुख्य सवाल पर विचार करने में विफल रहा। बेंच ने कहा कि एनसीडीआरसी का तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा कि अपीलकर्ता की शिकायत सिर्फ कब्जा पाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी शिकायत यह थी कि फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी हुई। वह इस देरी के लिए मुआवजे का हकदार था।
बेंच ने कहा कि क्या कोई देरी हुई थी, क्या ऐसी देरी के लिए सोसाइटी जिम्मेदार थी और क्या अपील करने वाले ने बिना किसी शर्त के कब्जा स्वीकार किया था। ये ऐसे मामले हैं जिन पर मेरिट के आधार पर फैसला होना चाहिए। बेंच ने कहा कि किसी भी चरण में उपभोक्ता की शिकायत पर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं किया गया है। कब्जा सौंपने में कथित देरी के कारण मुआवजे के लिए अपील करने वाले के दावे को न तो स्वीकार किया गया है और न ही सबूतों के आधार पर खारिज किया गया है। इसी तरह प्रतिवादी सोसाइटी के बचाव पक्ष की भी मेरिट के आधार पर जांच नहीं की गई है।
बेंच ने कहा कि इन मुद्दों को शुरुआती स्तर पर ही यह कहकर खत्म नहीं किया जा सकता था कि अपील करने वाला उपभोक्ता नहीं रहा क्योंकि शिकायत दर्ज करने से पहले ही कब्जा सौंप दिया गया था। अपील को मंजूरी देते हुए बेंच ने एनसीडीआरसी, राज्य आयोग और जिला फोरम द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसले के लिए इसे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, द्वारका के समक्ष रखा जाए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला आयोग दोनों पक्षों को सुनवाई और सबूत पेश करने का उचित अवसर देने के बाद शिकायत पर फैसला करेगा। कोर्ट ने कहा कि चूंकि शिकायत वर्ष 2005 की है, इसलिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, द्वारका इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक साल के भीतर इस पर फैसला करने का प्रयास करेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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