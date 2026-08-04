Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम की 436 बीघा जमीन पर ग्राम पंचायत का हक बहाल; SC ने फैसले में क्या कहा?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम की 436 बीघा से अधिक जमीन का स्वामित्व ग्राम पंचायत को बहाल कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2007 में जमीन पर निजी स्वामित्व के दावों को मान्यता देने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया।

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम की 436 बीघा से अधिक जमीन का मालिकाना हक ग्राम पंचायत के पक्ष में बहाल कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गांव की साझा भूमि की अहमियत को हाई लाइट करते हुए गुरुग्राम में 436 बीघा से अधिक भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत को वापस दे दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2007 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें संबंधित भूमि पर निजी मालिकाना हक के दावों को स्वीकार कर लिया गया था।

भूमि को 'नया सोना'

जस्टिस संजय कुमार और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भूमि को 'नया सोना' माना जाता है, खासकर तब, जब ऐसी भूमि गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों के पास हो। सुप्रीम कोर्ट ने 85 पन्नों के फैसले में कहा है कि विवादित भूमि हरियाणा कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के तहत गांव की साझा भूमि थी।

हाईकोर्ट का फैसला रद्द

पीठ ने हाईकोर्ट के 2007 के फैसले को रद्द कर दिया। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड में गांव की 'पट्टियों'(मालिक समूहों) के नाम दर्ज होने के चलते भूमि को निजी मानकर भूल की थी।

पंचायत को मिला मालिकाना हक

हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 1955 को वजीराबाद ग्राम पंचायत के पक्ष में किए गए म्यूटेशन (मालिकाना हक के बदलाव) की पुष्टि कर दी है, जिसका फायदा उसके उत्तराधिकारी, नगर निगम, गुड़गांव (अब गुरुग्राम) को मिलेगा।

हैदरपुर की शामिलात पट्टी का हिस्सा

शीर्ष अदालत ने कहा कि वादी 13 सितंबर, 1955 को वजीराबाद ग्राम पंचायत के पक्ष में किए गए म्यूटेशन में दखल देने के लिए कोई ठोस आधार पेश करने में नाकाम रहे। तथ्यों से पता चलता है कि संबंधित भूमि 'शामिलात पट्टी' नहीं थी, बल्कि हैदरपुर की शामिलात पट्टी का हिस्सा थी।

पंचायत के अधिकार में ऐसे आई

हालांकि, मालिकों यानी चित्रू, रामरतन, मेधा, सदासुख और अहमद अली खान को अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने का अधिकार था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ। नतीजतन, 436 बीघा 18 बिस्वा की 'शामिलात देह' वैसी ही बनी रही, जिस पर 1961 के एक्ट की धारा 2(जी)(1) लागू हुई और वह वजीराबाद ग्राम पंचायत के अधिकार में आ गई।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में होगा एक और बुलडोजर ऐक्शन? अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में मेट्रो के 5 इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे,नमो भारत से जुड़ेंगे 2 स्टेशन

क्या किया था दावा?

यह विवाद हैदरपुर के निर्जन गांव (जिसे बे-चिराग मौजा कहा जाता है) में 436 बीघा और 18 बिस्वा भूमि से जुड़ा था। यह गांव आज के गुरुग्राम में वजीराबाद से सटा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने भूमि पर मालिकाना हक का दावा करते हुए कहा था कि ‘भूमि निजी पट्टियों की थी और कभी भी पंचायत के अधिकार में नहीं आई थी।’

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम नगर निगम का महिलाओं को ‘गिफ्ट’; संपत्ति कर में 25% छूट; नई दरें लागू
ये भी पढ़ें:टशन या रीलबाजी का जुनून? गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट; VIDEO वायरल
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।