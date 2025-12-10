Hindi Newsएनसीआर Newssupreme court reserved judgement on bail pleas of umar khalid and sharjeel imam in delhi riots case
शरजील और खालिद पर सुबूत; पुलिस ने दोहराया, SC ने जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Dec 10, 2025 04:30 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को UAPA के तहत दर्ज किए गए दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने उक्त आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं।
