भड़काऊ भाषण केस: अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को क्यों मिली 'सुप्रीम' राहत? SC ने फैसले में बताई वजह

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को 2020 के कथित हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में दिल्ली में हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भड़काऊ भाषण (Hate Speech) देने के मामले में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इन नेताओं के खिलाफ कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता। सांसद अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं तथा प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं।

क्या था मामला? यह मामला शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के समय का है। माकपा (CPI-M) नेता वृंदा करात और के. एम. तिवारी ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2020 में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि पुलिस को इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नफरत फैलाने वाले भाषणों से संबंधित याचिकाओं पर 29 अप्रैल को दिए अपने फैसले में माकपा नेताओं वृंदा करात और के. एम. तिवारी की उस याचिका पर भी विचार किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जून 2022 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने माकपा नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषणों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से निचली अदालत के इनकार करने को चुनौती दी गई थी।

हम हाईकोर्ट के निष्कर्ष से सहमत : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने स्वतंत्र आकलन के आधार पर माना था कि भाषणों से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ये बयान किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं थे और न ही उन्होंने हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए उकसाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''कथित भाषणों, निचली अदालत के समक्ष 26 फरवरी, 2020 को पेश स्टेटस रिपोर्ट और अदालतों द्वारा दर्ज कारणों समेत रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।''

माकपा नेताओं के क्या थे आरोप माकपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि 27 जनवरी, 2020 को अनुराग ठाकुर ने रिठाला में एक रैली में नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि 28 जनवरी, 2020 को प्रवेश वर्मा ने भी भड़काऊ भाषण दिया था। निचली अदालत ने 26 अगस्त 2020 को याचिकाकर्ताओं की शिकायत इस आधार पर खारिज कर दी थी कि सक्षम प्राधिकारी से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए शिकायत विचार योग्य नहीं है।

SC ने फैसले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था कि सीआरपीसी की धाराओं 196 और 197 के तहत पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। बेंच ने कहा कि पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था में संज्ञान से पहले के चरण में एफआईआर दर्ज करने या जांच करने के निर्देश पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा, ''इसके विपरीत कोई भी निष्कर्ष निकालना ऐसी रोक लगाने जैसा होगा, जिसकी विधायिका ने कल्पना नहीं की है।''

कोर्ट ने कहा, ''इसलिए मंजूरी की आवश्यकता केवल संज्ञान लेने के लिए पूर्व शर्त है, एफआईआर दर्ज करने या जांच करने के लिए नहीं।''

बेंच ने कहा, "इसलिए, हालांकि हम पहले से मंजूरी के मुद्दे पर हाईकोर्ट के तर्क से सहमत नहीं हैं, लेकिन हमें उसके अंतिम फैसले में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता।"