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उमर खालिद को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की जमानत पर पुनर्विचार याचिका

Apr 20, 2026 07:20 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने जमानत से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।

उमर खालिद को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की जमानत पर पुनर्विचार याचिका

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने जमानत से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की समीक्षा करने का कोई ठोस कारण समझ नहीं आता

इससे पहले कोर्ट ने 5 जनवरी को अपने फैसले में यह देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश को लेकर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार है।

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पांच आकोरियों को दी थी जमानत

उमर खालिद के अलावा, शीर्ष अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन पांच अन्य को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं हैं।

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अदालत ने मुकदमे में देरी के उनके तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि खालिद और इमाम, जो 2020 से जेल में बंद हैं, संरक्षित गवाहों की जांच के बाद या आदेश पारित होने के दिन से एक वर्ष बाद नयी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

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कोर्ट ने कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और अभियोजन सामग्री से पता चलता है कि वे दंगों की "साजिश रचने, लामबंदी करने और रणनीतिक निर्देशन" में शामिल थे।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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