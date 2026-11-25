उमर खालिद-शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, CJI सूर्यकांत क्यों ‘शर्मिंदा’
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के ‘मास्टरमाइंड’ बताए जाने वाले आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को शुरुआती झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने दोनों को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने इस मामले में पहले दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक ‘शर्मिंदगी’ वाली बात भी कही।
2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साजिश' के मामले में जमानत के लिए उमर खालिद और शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने हुई। 6 साल से अधिक समय से जेल में बंद दोनों आरोपियों ने अंतरिम जमानत की मांग भी की, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे ने अदालत से कहा कि दोनों को अंतरिम तौर पर जमानत दे दी जाए। अदालत ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने दिया जाए। सीजेआई ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने फौरी राहत से इनकार करते हुए कहा, 'आज नहीं, पहले सरकार को जवाब देने दीजिए।'
सीजेआई ने क्यों कही शर्मिंदगी वाली बात
याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने खुद के शर्मिंदा होने की बात भी कही। सीजेआई सूर्यकांत की ओर से पूर्व में दिए गए एक फैसले का जिक्र किए जाने पर उन्होंने कहा, 'मिस्टर दवे, विरोधाभासी विचारों को देखते हुए मुझे खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यह मेरा फैसला (नजीब केस) था जिस पर चर्चा चल रही है। इसलिए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक बेंच ने कहता है कि नजीब का मतलब यह..., दूसरा बेंच कहता है कि इसका मतलब यह नहीं...। मुझे बताया जा रहा है कि मैंने क्या कहा।'
हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिकाओं में दोनों आरोपियों ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया है कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज कराने में विफल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई एक साल की रोक की अवधि समाप्त होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े यूएपीए के मामले में 30 सितंबर को खालिद और इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
53 की हुई थी मौत, 700 से ज्यादा जख्मी
खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 में हुए दंगों के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप