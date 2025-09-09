मानहानि केस में मेधा पाटकर को SC से मायूसी, HC के फैसले में दखल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें मेधा पाटकर की वह याचिका खारिज कर दी गई थी जिसमें उन्होंने एलजी मानहानि मामले में एक अन्य गवाह से जिरह की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जिसने मेधा पाटकर की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने एलजी मानहानि मामले में एक अन्य गवाह से जिरह की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में किसी भी नए गवाह को अनुमति नहीं देने संबंधी मजिस्ट्रेट अदालत (जेएमएफसी) के आदेश को बरकरार रखा था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मेधा पाटकर के वकील की ओर से याचिका वापस लेने की मांग के बाद इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेधा पाटकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था, गलत था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में नये गवाह को अनुमति देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह मामले में देर करने का उपाय है। इसका मकसद दशकों से चल रहे मामले को लंबा खींचना है। किसी भी गवाह ने आरोपों को साबित नहीं किया है। मेधा पाटकर की दलील थी कि हाईकोर्ट ने उसी आदेश में यह भी कहा था कि मजिस्ट्रेट के लिए शिकायतकर्ता के समर्थन में दिए गए सभी सबूतों पर विचार करना जरूरी है।

बता दें कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने मेधा पाटकर की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीआरपीसी से संबंधित प्रावधान के तहत दी गई लिस्ट में जिस गवाह का नाम नहीं है उसकी जांच किसी और प्रावधान का इस्तेमाल करके नहीं की जा सकती है। बता दें कि वीके सक्सेना और मेधा पाटकर ने एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मानहानि के केस दाखिल किए थे। मेधा पाटकर के खिलाफ वीके सक्सेना की ओर से दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मेधा पाटकर की दोषसिद्धि की पुष्टि की थी।