गुरुग्राम में जारी रहेगा बुलडोजर ऐक्शन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तोड़फोड़ रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यदि आदेश की गलत व्याख्या हो रही है, तो संबंधित अदालत ही सुधार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चल रहे बुलडोजर तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी है कि वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के किसी पुराने आदेश की गलत व्याख्या हो रही है तो उसी अदालत से स्पष्टीकरण लेना सही होगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि प्रशासन बिना किसी नोटिस के वैध निर्माणों को गिरा रहा है इसलिए कुछ दिनों तक रोक लगा दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया।
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे आज ही हाई कोर्ट के सामने मामले का उल्लेख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश की कि वह दोपहर एक बजे या फिर दोपहर भोज के तुरंत बाद 1:45 बजे याचिका के आपात उल्लेख की अनुमति दें।
जिस अदालत का आदेश, वहीं जाना चाहिए
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल संकरनारायणन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि स्थानीय प्रशासन हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या करते हुए बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए ध्वस्तीकरण अभियान चला रहा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है तो याचिकाकर्ताओं को उसी अदालत का रुख करना चाहिए।
हाई कोर्ट के काम में बाधा क्यों बनें?
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि हाई कोर्ट अपने संवैधानिक कर्तव्य के तहत अवैध निर्माण को रोकने या हटाने के लिए अभियान चला रहा है तो सर्वोच्च अदालत होने के नाते हम इसमें बाधा क्यों डालें? याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से 3 से 4 दिन तक यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। इस दौरान याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का रुख कर लेंगे। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को लेकर कोई साफ निर्देश नहीं दिया है। निर्माण पूरी तरह से वैध हैं।
बिना नोटिस बुलडोजर अभियान
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वहां के निवासी हैं। अधिकारी कारण बताओ नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण अभियान चला रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को एक अंतरिम आदेश में हरियाणा सरकार की 'स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल' वाली बिल्डिंग पॉलिसी के अमल पर रोक लगा दी थी। यह पॉलिसी स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर 4 रिहायशी मंजिलें बनाने की इजाजत देती है। गंभीर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने ज्यादा राजस्व कमाने के लिए जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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