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गुरुग्राम में जारी रहेगा बुलडोजर ऐक्शन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Apr 27, 2026 04:49 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तोड़फोड़ रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यदि आदेश की गलत व्याख्या हो रही है, तो संबंधित अदालत ही सुधार करेगी।

गुरुग्राम में जारी रहेगा बुलडोजर ऐक्शन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चल रहे बुलडोजर तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी है कि वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के किसी पुराने आदेश की गलत व्याख्या हो रही है तो उसी अदालत से स्पष्टीकरण लेना सही होगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि प्रशासन बिना किसी नोटिस के वैध निर्माणों को गिरा रहा है इसलिए कुछ दिनों तक रोक लगा दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया।

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे आज ही हाई कोर्ट के सामने मामले का उल्लेख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश की कि व‍ह दोपहर एक बजे या फिर दोपहर भोज के तुरंत बाद 1:45 बजे याचिका के आपात उल्लेख की अनुमति दें।

जिस अदालत का आदेश, वहीं जाना चाहिए

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल संकरनारायणन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि स्थानीय प्रशासन हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या करते हुए बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए ध्वस्तीकरण अभियान चला रहा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है तो याचिकाकर्ताओं को उसी अदालत का रुख करना चाहिए।

हाई कोर्ट के काम में बाधा क्यों बनें?

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि हाई कोर्ट अपने संवैधानिक कर्तव्य के तहत अवैध निर्माण को रोकने या हटाने के लिए अभियान चला रहा है तो सर्वोच्च अदालत होने के नाते हम इसमें बाधा क्यों डालें? याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से 3 से 4 दिन तक यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। इस दौरान याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का रुख कर लेंगे। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को लेकर कोई साफ निर्देश नहीं दिया है। निर्माण पूरी तरह से वैध हैं।

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बिना नोटिस बुलडोजर अभियान

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वहां के निवासी हैं। अधिकारी कारण बताओ नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण अभियान चला रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को एक अंतरिम आदेश में हरियाणा सरकार की 'स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल' वाली बिल्डिंग पॉलिसी के अमल पर रोक लगा दी थी। यह पॉलिसी स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर 4 रिहायशी मंजिलें बनाने की इजाजत देती है। गंभीर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने ज्यादा राजस्व कमाने के लिए जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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