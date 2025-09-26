Supreme Court permits manufacturing of green firecrackers in Delhi NCR on condition दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माताओं को 'सुप्रीम' राहत, ग्रीन पटाखे की अनुमति; एक शर्त भी लगाई, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माताओं को 'सुप्रीम' राहत, ग्रीन पटाखे की अनुमति; एक शर्त भी लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे बनाने की अनुमति दे दी। हालांकि उसने एक शर्त भी लगा दी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर 8 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध का हल पेश करने का निर्देश दिया।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 02:45 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे (ग्रीन फायरक्रेकर्स) बनाने की अनुमति दे दी। हालांकि उसने एक शर्त भी लगा दी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर 8 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध का समाधान पेश करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के सर्टिफाइड निर्माताओं को हरित पटाखे बनाने की अनुमति दे दी। हालंकि, क्षेत्र में उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) द्वारा अधिकृत कंपनियों को ही हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हितधारकों के साथ मिलकर काम करने को कहा। साथ ही 8 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध का समाधान पेश करने का भी निर्देश दिया।

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि प्रतिबंध चुनिंदा रूप से क्यों लागू किए गए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के 'कुलीन' लोगों का अधिकार है तो यह पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ 12 सितंबर को एनसीआर में पटाखों के नियमन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, “अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं? जो भी नीति होनी चाहिए, वह राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि वे देश के कुलीन नागरिक हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह पिछली सर्दियों में अमृतसर में थे। वहां प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में लगाया जाना चाहिए।

यह टिप्पणियां उस समय आईं जब सुप्रीम कोर्ट पटाखा निर्माताओं और नागरिक समूहों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में 3 अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 19 दिसंबर 2024 के पहले के निर्देश को बरकरार रखा गया था। इसके अनुसार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर जिलों में पटाखों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया था।

इससे पहले अप्रैल में कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि क्षेत्र में भयानक वायु गुणवत्ता को देखते हुए साल भर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इसके बाद दिल्ली के पड़ोसी राज्यों ने भी अपने एनसीआर जिलों में इसी तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए।

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पहली बार 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रतिबंध लगाया था। इसे बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह प्रतबंध तब से लागू है।