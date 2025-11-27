Hindustan Hindi News
पिता ने वेंटिलेटर पर पड़े बेटे का इलाज रोकने की इजाजत मांगी, SC ने अस्पताल से मांगी रिपोर्ट

पिता ने वेंटिलेटर पर पड़े बेटे का इलाज रोकने की इजाजत मांगी, SC ने अस्पताल से मांगी रिपोर्ट

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से वेंटिलेटर पर पड़े क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित बेटे का इलाज रोकने की पिता की अर्जी पर नोएडा के जिला अस्पताल को एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है, जो दो सप्ताह में पैसिव यूथेनेशिया देने के बारे में रिपोर्ट पेश करेगा।

Thu, 27 Nov 2025 07:24 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
एक पिता ने शीर्ष अदालत से वेंटिलेटर पर पड़े बेटे का इलाज रोकने की इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा के जिला अस्पताल को एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने और दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

मेडिकल बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि क्या 31 साल के एक युवक का इलाज रोककर या लाइफ सपोर्ट हटाकर प्राकृतिक रूप से मरने के लिए छोड़ा जा सकता है? जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि 31 साल का युवक 100 फीसदी दिव्यांगता यानी क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित है और करीब 12 साल से वेजीटेटिव स्टेट में है।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इस अर्जी में कही गई बातों और याचिकाकर्ता के वकील की बातों पर गौर करने से ऐसा लगता है कि ‘युवक’ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी हालत बहुत खराब है। इसमें कोई शक नहीं कि वह लगातार वेजिटेटिव स्टेट में हैं। उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया की वजह से 100 फीसदी दिव्यांगता है। पीठ ने मेडिकल बोर्ड को दो सप्ताह में युवक को पैसिव यूथेनेशिया देने के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्राइमरी बोर्ड हमें एक रिपोर्ट दे कि क्या जीवन रक्षक इलाज रोका जा सकता है? बोर्ड अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे और एक बार जब यह हमारे सामने आ जाएगी तो हम मामले में समुचित आदेश पारित करेंगे।

यह है वेजिटेटिव स्टेट

यह एक ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जाग तो रहा होता है (आंखें खुली होती हैं), लेकिन उसमें जागरूकता या सचेत प्रतिक्रियाओं का अभाव होता है। यह कोमा से अलग होता है।

क्या होता पैसिव यूथेनेशिया

जानकारों के मुताबिक, पैसिव यूथेनेशिया एक ऐसा काम है, जिसमें मरीज के सभी जरूरी लाइफ सपोर्ट या इलाज रोककर मरीज को जानबूझकर मरने दिया जाता है।

कुछ भी काम नहीं कर रहा

अधिवक्ता रश्मि नंदकुमार ने पीठ से कहा कि सब कुछ करने की कोशिश की गई और उनके मुवक्किल राज्य सरकार की मदद के लिए कृतज्ञ हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। कॉमन कॉज मामले में इस अदालत द्वारा पारित 2018 के फैसले के अनुसार इस मामले को एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड को भेजा जाए। यदि डॉक्टरों को लगता है कि इलाज रोका जा सकता है, तो अगला कदम सेकेंडरी बोर्ड बनाना होगा।

‘दुख खत्म करने के लिए लाइफ ट्रीटमेंट रोका जाए’

पिता की ओर से पेश अधिवक्ता ने आगे कहा कि वह एक्टिव यूथेनेशिया नहीं, बल्कि पैसिव यूथेनेशिया मांग रही हैं, जिसमें इस कोर्ट के फैसले के अनुसार दुख खत्म करने के लिए लाइफ ट्रीटमेंट रोका जा सकता है। युवक 2013 में छत से गिरने के बाद से लगातार यानी 12 साल जीवन रक्षक सपोर्ट पर बिस्तर पर है।

दूसरी बार पैसिव यूथेनेशिया की मांग

युवक के पिता ने दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बेटे को पैसिव यूथेनेशिया देने की मांग की है। पिछले साल आठ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की रिपोर्ट पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था। केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया था कि मरीज को उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से घर पर ही रखा जाएगा और डॉक्टर और एक फिजियोथेरेपिस्ट नियमित तौर पर करेंगे। यदि घर पर देखभाल नहीं हो रही होगी तो युवक को नोएडा के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाए।

