दिल्ली की तरह नोएडा में बनेगा नगर निगम! सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण में पारदर्शिता के लिए यूपी सरकार को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने का निर्देश दिया। एसआईटी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और मनमानी उजागर हुई है। 4 हफ्तों में सिटिजन बोर्ड और वित्तीय ऑडिट का आदेश दिया।
लगभग 50 साल पहले बने नोएडा प्राधिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। बुधवार को कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को भंग कर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने पर विचार करने को कहा, ताकि प्रशासन जनता के हित में और पारदर्शी हो सके। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की चौंकाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के कामकाज में कई खामियां उजागर हुई हैं।
एसआईटी की रिपोर्ट में क्या?
एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि नोएडा प्राधिकरण में फैसले कुछ गिने-चुने अधिकारियों के हाथों में केंद्रित हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि प्राधिकरण की जमीन आवंटन नीतियां बिल्डरों के पक्ष में हैं और पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी है। इसके अलावा, 20 मामलों में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जमीन मालिकों को जरूरत से ज्यादा मुआवजा दिया गया, जिसमें कथित तौर पर मिलीभगत की गई।
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एसआईटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इन सुझावों को मंत्रिपरिषद के सामने रखें और उचित फैसला लें।
चार हफ्तों में बनाएं सिटिजन एडवाइजरी बोर्ड
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्तों के भीतर नोएडा के लिए एक सिटिजन एडवाइजरी बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। यह बोर्ड जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करेगा। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बिना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) और सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच की मंजूरी के नोएडा में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा।
वित्तीय ऑडिट के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति
जब तक मंत्रिपरिषद कोई अंतिम फैसला नहीं लेती, तब तक नोएडा में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। यह अधिकारी या तो IPS से होगा या फिर CAG से डेप्युटेशन पर आएगा। इस अधिकारी का काम नोएडा प्राधिकरण के वित्तीय लेन-देन की गहन जांच करना होगा।
जमीन आवंटन में मनमानी
एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जमीन आवंटन में मनमानी की गई है। अगर यही स्थिति रही तो दिल्ली से सटे इस शहर में भविष्य के विकास के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। इसके अलावा, प्राधिकरण में जनता की राय लेने की कोई व्यवस्था नहीं है और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बिना प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा रही है। निवासियों की शिकायतों का समाधान भी देरी से और अपर्याप्त ढंग से होता है।