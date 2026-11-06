दिवाली पर 'गिफ्ट लेनदेन' भी पलूशन की एक वजह, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
ल्ली एनसीआर में सर्दियों के समय अक्सर प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल होता है। खासकर दिवाली के बाद ये समस्या और बदतर हो जाती है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि केवल पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पलूशन पर चिंता जताते हगुए कहा है कि लोगों को इस मुद्दे पर और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केवल पाबंदिया लगा देने भर से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला बल्कि इससे नियमों का उल्लंघन और बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के समय अक्सर प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल होता है। खासकर दिवाली के बाद ये समस्या और बदतर हो जाती है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि त्योहार मनाते वक्त पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने दिवाली के समय गिफ्ट देने की परंपरा को भी प्रदूषण बढ़ने का एक अहम कारण बताया है। कोर्ट ने कहा है कि लोग गिफ्ट्स देने के लिए गाड़ियों से इधर-उधर जाते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत ने कहा कि अमीरों ने दिवाली पर उपहार देने की परंपरा को एक सामाजिक और स्टेटस सिंबल बना दिया है।
केवल पाबंदी लगाना समाधान नहीं- सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस ने सवाल किया, हम अपनी पुरानी परंपराओं की ओर क्यों नहीं लौटते? जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा त्योहारों के कमर्शियलाइजेशन से भी जुड़ा है। ये बातें दिवाली के आसपास बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा के दौरान सामने आईं। केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि त्योहार और सड़कों पर लोगों की आवाजाही के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। कोर्ट ने कहा, कोई भी पाबंदी काम नहीं आएगी। हम जितने ज्यादा आदेश जारी करेंगे, नियमों का उल्लंघन उतना ही बढ़ेगा। कोर्ट ने व्यवहार में बदलाव लाने और प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।
सीजेआई ने प्रदूषण संकट के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जिम्मेदार ठहराने के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि दिवाली का समय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनकी आजीविका मौसमी काम और त्योहारों पर निर्भर है। CJI ने टिप्पणी की, "गरीब लोग प्रदूषण नहीं फैलाते। बल्कि, वे खुद इसके शिकार होते हैं। प्रदूषण तो वे लोग फैलाते हैं जो इसका खर्च उठा सकते हैं और जो इसमें योगदान देते हैं।"
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अदिति शर्मा
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