सुरेंद्र कोली ने दबाव में कबूला; निठारी हत्याकांड पर SC नाराज, नोएडा पुलिस को फटकार

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले दोषमुक्ति (acquittal) के फैसले से सहमति जताई, और कहा कि केवल संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब कोली को अन्य संबंधित मामलों में पहले ही बरी कर दिया गया हो।

चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के बाद से पीड़ितों के परिजन निराश हैं। उन्होंने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया कि क्या मेरे बच्चों को भूत ने मारा? अब इसपर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस की भी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि सुरेंद्र कोली का पुलिस के सामने कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया था।

निठारी हत्याकांड की पुलिस जांच पर कड़ी आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरेंद्र कोली के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) को फोरेंसिक प्रमाणों का समर्थन नहीं मिला और अंग व्यापार (Organ Trade) से जुड़ी कड़ियों सहित जांच के प्रमुख पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोली का कथित कबूलनामा (Confession) भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वह कानूनी सहायता या चिकित्सकीय जांच के बिना 60 दिनों से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रहा था।

कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि कबूलनामा दर्ज करने वाले ट्रायल मजिस्ट्रेट ने हिरासत में संभावित सिखाने-पढ़ाने और यातना की ओर इशारा किया था। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने मंगलवार को कोली को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जो 2006 से जेल में बंद है। कोर्ट ने कई खामियों को उजागर किया, जिनमें अपराध स्थल को सुरक्षित करने में देरी, रिमांड और बरामदगी के कागजात में विरोधाभास, समय पर चिकित्सकीय जांच की कमी और फोरेंसिक दस्तावेजीकरण का अधूरा होना शामिल है।

कोर्ट ने पुलिस जांच में पाई गई खामियों को भी उजागर किया और कहा कि साक्ष्य यह स्पष्ट नहीं करते कि बिना किसी चिकित्सा प्रशिक्षण के एक घरेलू नौकर इतनी सटीक तरीके से शवों को कैसे काट सकता था। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि घर के बाहर पाए गए चाकू, कुल्हाड़ियों और मानव अवशेषों का कोली से कोई स्वीकार्य संबंध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जांचकर्ता प्रमुख घरेलू और पड़ोस के गवाहों से पूछताछ करने या महत्वपूर्ण सुरागों का पीछा करने में भी विफल रहे। फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि डी-5 मकान में कथित अपराधों के अनुरूप मानव रक्त के धब्बे या अवशेष नहीं मिले।