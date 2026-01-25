Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSupreme Court notice to centre CBI RBI and others on plea of retired banker duped of rs 23 crore
डिजिटल अरेस्ट : 23 करोड़ की ठगी के शिकार पूर्व बैंकर की याचिका पर CBI-RBI और केंद्र को नोटिस

डिजिटल अरेस्ट : 23 करोड़ की ठगी के शिकार पूर्व बैंकर की याचिका पर CBI-RBI और केंद्र को नोटिस

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, आरबीआई और अन्य से 78 वर्षीय उस रिटायर्ड बैंकर द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसे कथित तौर पर लगभग एक महीने तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 23 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।

Jan 25, 2026 08:40 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, आरबीआई और अन्य से 78 वर्षीय उस रिटायर्ड बैंकर द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसे कथित तौर पर लगभग एक महीने तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 23 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजीआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने नरेश मल्होत्रा ​​द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार, सीबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में संबंधित बैंकों को याचिकाकर्ता के खातों में ठगी गई 22.92 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इन बैंकों को भी बनाया पक्षकार

नरेश मल्होत्रा ​​ने कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक और येस बैंक को मामले में पक्षकार बनाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले साइबर अपराधियों ने दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क इलाके के एक रिटायर्ड बैंकर को लगभग एक महीने तक कथित तौर पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखकर 23 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया था।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित को बताया कि उसके आधार कार्ड का संबंध नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद के वित्तपोषण और पुलवामा आतंकी हमले से है। इसके बाद आरोपियों ने जांच के बहाने उसे उसके फ्लैट में ही ‘डिजिटल अरेस्ट’ की स्थिति में रखा।

पुलिस ने कहा, ‘‘धोखाधड़ी करने वालों ने उसे घर से बाहर न निकलने का निर्देश दिया और एक महीने की अवधि में उसकी बचत को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।’’

पिछले साल दर्ज कराई थी शिकायत

अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास होने पर नरेश मल्होत्रा ​​ने पिछले साल 19 सितंबर को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएफएसओ) इकाई को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और धोखाधड़ी से प्राप्त 12.11 करोड़ रुपये की राशि से जुड़े विभिन्न बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है।

