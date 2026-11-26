अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका से SC ने मांगा जवाब, CJI सूर्यकांत की बेंच का नोटिस
विरोध-प्रदर्शनों के लिए नियम-कायदे तय करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को सुप्रीम कोर्ट से एक और नोटिस मिल गया है। सीजेपी नेताओं को अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने उस याचिका पर जवाब देना है जिसे एक वकील संगठन ने दायर किया है और सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों के नियम-कायदे तैयार करने के निर्देश का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है।
भारत के प्रधान जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य को नोटिस जारी करके उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। वकील संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए। वकीलों के संगठन 'लॉयर्स वॉयस' ने इस याचिका में सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के आयोजकों और उनमें भाग लेने वालों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए व्यापक, एकसमान और प्रभावी दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि असहमति जताना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध-प्रदर्शन कानूनी दायरे में होने चाहिए और इनके कारण राजधानी का जनजीवन ठप नहीं होना चाहिए। साथ ही, वकीलों की आजीविका भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है,'एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाएं, जिसके तहत प्रतिवादियों को लागू कानूनों, वैध प्रतिबंधों या सक्षम अधिकारियों के उचित निर्देशों का उल्लंघन करके किए जाने वाले सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा करने, उसमें संशोधन करने, उसे तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया जाए। इसका उद्देश्य सामान्य जनजीवन बहाल रखने के लिए समय पर और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।'
जंतर-मंतर पर बिना इजाजत आंदोलन का दिया गया हवाला
याचिका में जुलाई और अक्टूबर 2026 के दौरान सीजेपी की ओर से आयोजित विरोध-प्रदर्शनों का हवाला दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने आयोजकों की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर 'एक बार की विशेष छूट' देते हुए सीजेपी को 6 जून, 2026 को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जंतर-मंतर पर धरना देने की अनुमति दी थी। याचिका के अनुसार, 20 जून, 2026 को भी केवल एक दिन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई और दी गई थी, लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन बंद नहीं किया गया।'याचिका में कहा गया है,'प्रदर्शन की अवधि बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और आयोजकों ने बिना किसी अनुमति के एकतरफा तौर पर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी। खबरों के मुताबिक, यह धरना 25 जुलाई, 2026 तक जारी रहा, यानी करीब 35 दिनों तक। इस दौरान 20 जुलाई, 2026 को अधिकारियों की अनुमति के बिना संसद की ओर मार्च भी निकाला गया।'
सीजेपी के ज्ञानेश कुमार वाले प्रदर्शन का भी जिक्र
याचिका में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के आयोजन का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि 7 अक्टूबर को दास की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई थी। आयोजकों ने इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई थी। याचिका के मुताबिक, 'दिल्ली पुलिस ने नौ अक्टूबर को यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि प्रस्तावित कार्यक्रम से महज तीन दिन पहले सूचना दी गई थी, जबकि इसके लिए 10 दिन पहले सूचना देना निर्धारित है।'याचिका में कहा गया है, 'यह भी बताया गया था कि आयोजक पहले भी वैध निर्देशों और अपने ही आश्वासनों का पालन करने में विफल रहे थे। अनुमति देने से इनकार करने का आधार कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात का नियमन था।'इसमें कहा गया कि पुलिस की ओर से अनुमति देने से इनकार किए जाने के बावजूद आयोजकों ने लोगों से एकत्र होने की अपील जारी रखी।
इसमें कहा गया है, 'कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए 10 अक्टूबर की सुबह तक करीब 1,500 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा, जबकि कुछ अन्य मीडिया संस्थानों ने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या इससे अधिक बताई थी।' याचिका में कहा गया है, 'इन घटनाओं से जुड़ी शिकायतों में एक समान बात यह है कि विरोध-प्रदर्शन सक्षम अधिकारियों की ओर से लगाई गई शर्तों की अनदेखी करके या उनकी अनुमति के बिना जारी रखे गए अथवा आयोजित करने का प्रयास किया गया।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप