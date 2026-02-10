खराब हेयरकट के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग, SC बोला- यहां ख्याली पुलाव न पकाएं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में गलत हेयरकट के लिए मॉडल आशना रॉय को मिलने वाले 2 करोड़ के मुआवजे को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों की कमी और दावे को 'तर्कहीन' बताते हुए मुआवजे की राशि को घटाकर 25 लाख रुपये तक सीमित कर दिया है।
दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में गलत बाल काटने का मामला जो पिछले 7 सालों से चर्चा में था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल आशना रॉय को मिलने वाले 2 करोड़ रुपये के मुआवजे को तर्कहीन मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम ख्याली पुलाव पर तय नहीं की जा सकती।
क्यों घटाया गया मुआवजा?
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें मॉडल को 2 करोड़ रुपये देने को कहा गया था। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने साफ कहा कि मॉडल यह साबित करने में नाकाम रहीं कि खराब हेयरकट की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ या उन्हें फिल्मों और मॉडलिंग के काम मिलने बंद हो गए। कोर्ट ने कहा कि उनके दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं थे।
फोटोकॉपी के दम पर मांग रही थीं करोड़ों
कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि मॉडल ने अपने नुकसान को साबित करने के लिए सिर्फ कुछ ईमेल और दस्तावेजों की फोटोकॉपी पेश की थी। कोर्ट ने कहा, 'करोड़ों रुपये के दावे के लिए भरोसेमंद सबूत होने चाहिए, सिर्फ फोटोकॉपी काफी नहीं है।' जांच में पाया गया कि पेश किए गए दस्तावेज या तो हेयरकट से काफी पहले के थे या बाद के, जिनका इस घटना से सीधा कोई लेना-देना नहीं था।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद 12 अप्रैल 2018 का है, जब आशना रॉय दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल के सैलून में बाल कटवाने गई थीं। उनका आरोप था कि गलत हेयरकट की वजह से उनकी खूबसूरती खराब हो गई, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट गया और उन्हें मॉडलिंग के कई बड़े प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा।
फैसला: 25 लाख में मानना होगा संतोष
हालांकि, कोर्ट ने यह माना कि होटल की सेवा में कमी थी, लेकिन 2 करोड़ का मुआवजा बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मॉडल को सिर्फ 25 लाख रुपये ही मिलेंगे। यह वही रकम है जो उन्हें पहले ही दी जा चुकी है, अब इससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं मिलेगा।