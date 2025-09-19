supreme court manual scavenging fine pwd five lakh wake up call delhi agencies नींद से जागो वरना... दिल्ली में नालों में हुई मौतों पर SC ने एजेंसियों को लगाई फटकार, Ncr Hindi News - Hindustan
नींद से जागो वरना... दिल्ली में नालों में हुई मौतों पर SC ने एजेंसियों को लगाई फटकार

मैनुअल स्कैवेंजिंग से हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए PWD पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और सभी नागरिक एजेंसियों को 'नींद से जागने' की चेतावनी दी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 19 Sep 2025 08:58 AM
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सभी नागरिक एजेंसियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब 'नींद से जागने' का वक्त आ गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। इसकी वजह थी कि कोर्ट परिसर के बाहर नालों की सफाई के लिए मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम पर लगाया गया।

'सुरक्षा नहीं, तो जिम्मेदारों पर FIR'

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कोई हादसा हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कोर्ट ने कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई अनहोनी होती है, तो इस कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह आदेश सिर्फ PWD के लिए नहीं, बल्कि सभी संबंधित अधिकारियों के लिए है। नींद से जागें और हमारे निर्देशों का पालन करें।'

PWD की लापरवाही उजागर

कोर्ट का यह गुस्सा तब भड़का जब एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने खुलासा किया कि PWD ने सुप्रीम कोर्ट के गेट F के बाहर स्टॉर्मवॉटर ड्रेन की सफाई के लिए मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा गियर के उतार दिया। यह तब हुआ जब कोर्ट पूरे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग की मौतों पर नजर रख रहा है। परमेश्वर ने दिल्ली में ऐसी ही अन्य लापरवाहियों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने पाया कि PWD ने यह काम एक ठेकेदार को सौंपा था, लेकिन उसकी लापरवाही पर न तो नोटिस जारी किया गया और न ही उसे ब्लैकलिस्ट किया गया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, 'ऐसा लगता है कि अधिकारी जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं।'

नए नियम, सख्त निर्देश

कोर्ट ने तुरंत नए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के नाले में नहीं उतरेगा। PWD को 4 हफ्तों में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में 5 लाख रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा अगर फिर से ऐसी घटना हुई, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज होगी।

दिल्ली में त्रासदी का ताजा जख्म

यह आदेश ठीक एक दिन बाद आया, जब उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक 35 साल के दिहाड़ी मजदूर की बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को

कोर्ट ने अब इस मामले को 15 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दिन यह तय होगा कि बढ़ा हुआ मुआवजा उन परिवारों को भी मिलेगा, जिनके सदस्य इस फैसले से पहले मारे गए थे।