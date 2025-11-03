रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट, कोई ऐक्शन नहीं; SC ने दिल्ली की जहरीली हवा पर CAQM और CPCB से जवाब मांगा
संक्षेप: दिल्ली में जहरीली होती हवा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट जारी की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने इसके और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में CAQM और CPCB से एक रिपोर्ट देने को कहा है।
दिल्ली में जहरीली होती हवा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट जारी की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में CAQM और CPCB से एक रिपोर्ट देने को कहा है।
दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे हैं। यह जानकारी ऐसे समय में दी गई है जब सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' रही और दोपहर 1:05 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 304 दर्ज किया गया।
एक वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिवाली के दिन 37 निगरानी केंद्रों में से केवल 9 ही काम कर रहे थे। वकील ने दलील दी कि हमें यह भी नहीं पता कि GRAP कब लागू करना है। यह बहुत गंभीर स्थिति है। उन्होंने शीर्ष अदालत से अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया। एक अन्य वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निगरानी सूचकांक के ठीक से काम न करने की मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं।
भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से रिपोर्ट मांगा है। उन्होंने पूछा है कि वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहा कि रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट जारी की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता
सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में धुंध छाई रही और वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' रही। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, 28 निगरानी केंद्रों ने 300 से ऊपर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। रविवार को भी स्थिति ऐसी ही रही, जब राष्ट्रीय राजधानी का AQI भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा। तीन निगरानी केंद्रों ने 400 से ऊपर 'गंभीर' वायु गुणवत्ता दर्ज की।
दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के अनुसार, रविवार को शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम से हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई, जिससे हवा में प्रदूषकों का फैलाव कम हो गया है। इससे कई लोगों खासकर फेफड़ों या दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में समस्या हो सकती है।