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ट्विशा शर्मा केस में 'पूर्व जज' सास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, CJI सूर्यकांत की मीडिया से भी एक अपील

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वे दोस्तों या रिश्तेदारों आदि के बयानों को न लें।  

ट्विशा शर्मा केस में 'पूर्व जज' सास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, CJI सूर्यकांत की मीडिया से भी एक अपील

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत पर स्वतः संज्ञान वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (सीजेआई) ने सुनवाई के दौरान इस घटना पर दुख जताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्विशा शर्मा की मौत मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने बेंच को बताया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वे दोस्तों या रिश्तेदारों आदि के बयानों को न लें। मृतका की सास एक पूर्व जिला जज हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कहा जा रहा है कि न्यायपालिका ट्रायल में देरी कर रही है।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मीडिया और इस मामले के दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे मीडिया को कोई बयान न दें। वो जो भी बात कहना चाहते हैं, उसे मीडिया के बजाय जांच एजेंसी के सामने रखें। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत की जांच में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत खामियों के आरोपों पर स्वत: संज्ञान की कार्यवाही शुरू की है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, “पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के की तरफ से मीडिया में दिए जा रहे बयानों पर मत जाइए। वरना, एक पक्ष कह रहा है कि न्यायपालिका निष्पक्ष सुनवाई नहीं करने दे रही। हमें अपनी जांच एजेंसियों या सीबीआई पर कोई शक नहीं है। यहां एक तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए।”

बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में दो-तीन पहलू सामने आए हैं, जिनमें सेकेंड पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

12 मई को ससुराल में फंदे से लटकी मिली थी ट्विशा

नोएडा की रहने वाली मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि ट्विशा के मायकेवालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में ट्विशा के वकील पति समर्थ सिंह और उनकी सास एवं पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शनिवार को भोपाल की एक अदालत ने समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि गिरिबाला सिंह ने कहा कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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