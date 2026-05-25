ट्विशा शर्मा केस में 'पूर्व जज' सास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, CJI सूर्यकांत की मीडिया से भी एक अपील

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वे दोस्तों या रिश्तेदारों आदि के बयानों को न लें।

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत पर स्वतः संज्ञान वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (सीजेआई) ने सुनवाई के दौरान इस घटना पर दुख जताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्विशा शर्मा की मौत मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने बेंच को बताया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वे दोस्तों या रिश्तेदारों आदि के बयानों को न लें। मृतका की सास एक पूर्व जिला जज हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कहा जा रहा है कि न्यायपालिका ट्रायल में देरी कर रही है।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मीडिया और इस मामले के दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे मीडिया को कोई बयान न दें। वो जो भी बात कहना चाहते हैं, उसे मीडिया के बजाय जांच एजेंसी के सामने रखें। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत की जांच में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत खामियों के आरोपों पर स्वत: संज्ञान की कार्यवाही शुरू की है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, “पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के की तरफ से मीडिया में दिए जा रहे बयानों पर मत जाइए। वरना, एक पक्ष कह रहा है कि न्यायपालिका निष्पक्ष सुनवाई नहीं करने दे रही। हमें अपनी जांच एजेंसियों या सीबीआई पर कोई शक नहीं है। यहां एक तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए।”

बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में दो-तीन पहलू सामने आए हैं, जिनमें सेकेंड पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।