सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन सिंह पर SC का रहम से इनकार, बीमार पत्नी से मिलने को बेल नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कुमार ने दलील दी थी कि वह पिछले 7 साल और 4 महीने से जेल में हैं। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और चल-फिर नहीं सकतीं, लेकिन वह उनसे एक बार भी मिल नहीं पाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कुमार ने दलील दी थी कि वह पिछले 7 साल और 4 महीने से जेल में हैं। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और चल-फिर नहीं सकतीं, लेकिन वह उनसे एक बार भी मिल नहीं पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय की। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया था।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने एक मामले में बरी किया था
इससे पहले 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। इस हिंसा में दो लोगों को मौत हुई थी। इस मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष हैं और कभी इसमें शामिल नहीं थे। कुमार ने कहा था कि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।
दरअसल, इस मामले के फिर से उजागर होने के बाद एसआईटी ने फरवरी 2015 में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किया था। पहली एफआईआर जनकपुरी में एक नवंबर 1984 को सरदार सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से जुड़ा था और दूसरी एफआईआर जनकपुरी में दो नवंबर 1984 को सरदार गुरचरण सिंह को जिंदा जलाकर मार डालने की वारदात के लिए दर्ज की गई थी।
निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप
इन मामलों में 7 जुलाई 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि वह कभी भी 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल नहीं थे। उनका कहना था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जांच एजेंसी पर उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया था।
अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे
जिस मामले में उन्हें राहत मिली है, वह उन पर दर्ज कई मामलों में से एक था। सज्जन कुमार पहले से ही 1984 दंगों के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दिल्ली कैंट और पालम कॉलोनी क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यही सजा फिलहाल उनके जेल में रहने की मुख्य वजह है।
इसके अलावा एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के एक और मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी व्यक्ति को एक केस में जमानत या बरी कर दिया जाता है, लेकिन वह किसी दूसरे मामले में सजा काट रहा हो तो उसे रिहा नहीं किया जाता।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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