AAP नेता नरेश बाल्यान को 2 साल बाद बड़ी राहत, गैंगस्टर वाले केस में SC ने दी जमानत
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए मकोका मामले में उन्हें जमानत दे दी। बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जमानत दे दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली बाल्यान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने बाल्यान को मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन अगस्त को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाल्यान पर कुख्यात बदमाश कपिल सांगवान द्वारा कथित तौर पर संचालित गिरोह की गतिविधियों में मदद करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने कहा था कि बाल्यान और कुख्यात बदमाश के बीच हुई बातचीत दोनों के बीच सक्रिय आपराधिक सांठगांठ दर्शाती है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल आप के पूर्व विधायक हैं और 'राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार हैं। सिंह ने कहा कि बाल्यान करीब दो साल से जेल में हैं। इन दलीलों का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि बाल्यान एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा थे और इस गिरोह के खिलाफ 15 से अधिक मामले दर्ज हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बाल्यान की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन एक निचली अदालत ने उन्हें जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दी थी।
बाल्यान ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि उनके खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है और यह मामला पूरी तरह निराधार है। हाई कोर्ट ने बाल्यान की इस दलील को खारिज कर दिया था कि वह खुद पीड़ित हैं। उन्होंने सांगवान के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं और राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उन्हें गैंगस्टर के करीबी सहयोगी के रूप में पेश किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सांगवान के खिलाफ बाल्यान की शिकायतों के आधार पर इस चरण में उनके खिलाफ मौजूद अन्य अपराध की ओर इशारा करने वाली सामग्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने राजनीतिक प्रतिशोध के उनके दावे को महज हवाई बातें और पूरी तरह अप्रमाणित बताया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस द्वारा जुटाई गई सामग्री के व्यापक आकलन से बाल्यान और अपराध गिरोह के अन्य सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध का पता चलता है। अदालत ने कहा था कि महज इसलिए कि अपीलकर्ता (बाल्यान) ने अतीत में कपिल सांगवान के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं, जांच एजेंसी द्वारा जुटाई गई सामग्री को खारिज या निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब उनके और कपिल सांगवान के बीच हुई बातचीत दोनों के बीच सक्रिय आपराधिक सांठगांठ को दर्शाती है।
अदालत ने कहा था कि ये शिकायतें वास्तविक हैं या नहीं, या फिर झूठी धारणा पैदा करने की कोई सोची-समझी चाल हैं, अथवा पहले धमकियां दी गई थीं लेकिन हाल के समय में दोनों के बीच मौन सहमति से संबंध हैं, यह सब मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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