सुप्रीम कोर्ट से AAP विधायक चैतर वसावा को राहत, 3 दिन की अंतरिम जमानत दी; शर्तें?
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 'आप' विधायक चैतर वसावा को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। साल 2023 के आपराधिक मामले में सजा काट रहे वसावा को सख्त शर्तों के साथ यह राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को उनके बीमार सौतेले भाई की देखभाल के लिए मानवीय आधार पर 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत के दौरान AAP विधायक चैतर वासवा को राजनीतिक गतिविधियों, मीडिया से बातचीत और सार्वजनिक सभाओं से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि चैतर वसावा को 2023 में वन अधिकारियों पर हमले के मामले में 7 साल जेल की सजा मिली है।
3 दिन की अंतरिम बेल
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने रिकॉर्ड पर रखे गए मेडिकल दस्तावेजों पर विचार किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता चैतर वसावा की मांग मानवीय आधार पर विचार करने योग्य है। चैतर वासवा के सौतेले भाई की हालत नाजुक है। यह ऐसी परिस्थिति है, जिसमें राहत दी जानी चाहिए। चैतर वसावा को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी जाती है।
गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में यह भी कहा कि चैतर वसावा को कुछ समय के लिए अपने बीमार सौतेले भाई की देखभाल करने की अनुमति देने से कोई नुकसान नहीं होगा खासकर तब जब कड़ी शर्तें लगाकर उनकी आजादी को नियंत्रित किया जा सकता है। विधायक चैतर वसावा ने गुजरात हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
एक दिन की राहत काफी नहीं
गुजरात हाई कोर्ट ने चैतर वासवा को एक दिन के लिए (सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक) अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह सौतेले भाई की देखभाल कर सकें। चैतर वासवा के भाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वह सूरत के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। चैतर वासवा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और शादान फरासात पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट की ओर से दी गई एक दिन की अंतरिम जमानत अपर्याप्त है।
गुजरात सरकार ने किया था विरोध
चैतर वासवा ने अपनी दलील में कहा था कि सौतेले भाई की नाजुक हालत, जेल और अस्पताल के बीच की दूरी, आगे के इलाज की व्यवस्था करने की जरूरत को देखते हुए एक दिन की अंतरिम जमानत का समय कम है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और उनके सौतेले भाई के बीच कोई बातचीत नहीं है।
क्या शर्तें?
पीठ ने निर्देश दिया कि अस्थायी जमानत की अवधि के दौरान चैतर वसावा किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं करेंगे। यही नहीं वह किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। वह मीडिया से बातचीत भी नहीं करेंगे और न ही कोई सार्वजनिक बयान देंगे। याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि अस्थायी जमानत की अवधि खत्म होने पर याचिकाकर्ता को बिना किसी और निर्देश या नोटिस का इंतजार किए संबंधित जेल के अधीक्षक के सामने सरेंडर करना होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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