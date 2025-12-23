नोएडा में सुपरनोवा परियोजना पूरी करने को SC ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, कौन-कौन होंगे शामिल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSupreme Court formed three-member committee to complete Supernova project in Noida; who will be chairman
संक्षेप:

 सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरनोवा परियोजना के काम को पूरा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी तुरंत प्रभाव से अंतरिम समाधान पेशेवर, लेनदारों की कमेटी और सुपरटेक की निलंबित निदेशक मंडल की जगह लेगी और परियोजना के बचे हुए काम को पूरा कराएगी।

Dec 23, 2025 06:23 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/नोएडा, प्रभात कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरनोवा परियोजना के काम को पूरा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी की अगुवाई जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एनसीएलटी अध्यक्ष जस्टिस एमएम कुमार करेंगे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, कमेट तुरंत प्रभाव से अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी), लेनदारों की समिति (सीओपी) और सुपरटेक की निलंबित निदेशक मंडल की जगह लेगी और परियोजना के बचे हुए काम को पूरा कराएगी। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला दिया।

बेंच ने कहा, मामले की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायमित्र की सिफारिशों, घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सभी के हितों में संतुलन की जरूरत है। कमेटी में सिविल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. अनूप कुमार मित्तल और वित्तीय प्रबंधन क्षेत्र में विशेषज्ञ राजीव मेहरोत्रा सदस्य होंगे।

सुपरनोवा परियोजना में फ्लैटों की रजिस्ट्री होने की आस जगी

नोएडा सेक्टर-94 में बनी दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा में बचे काम और फ्लैट एवं दुकानों की रजिस्ट्री की उम्मीद जगी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में नोएडा प्राधिकरण को बिना बकाया लिए परियोजना के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने और रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति प्रस्ताव आमंत्रित करने और उचित जांच-पड़ताल के बाद परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक नए बिल्डर को नियुक्त करेगी। इसमें समयबद्ध प्रस्ताव, ट्रैक रिकॉर्ड, अनुभव और ऐसे नए डेवलपर की वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाएगा। बेंच ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया में कॉर्पोरेट देनदार या पूर्व प्रबंधन से जुड़े या संबंधित किसी भी डेवलपर/बिल्डर को प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्राप्तियां, बिना बिकी इन्वेंट्री और खरीदारों से प्राप्त नया संग्रह एक एस्क्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

समिति विभिन्न हितधारकों, जैसे कि बैंकों का कंसोर्टियम, अन्य वित्तीय लेनदार, घर खरीदार और नोएडा प्राधिकरण जैसे अधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा करके काम करेगी। हालांकि, यह साफ कर दिया कमेटी का फैसला सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिवक्ता गोविंद ने कहा कि पीठ ने साफ कर दिया है कि वित्तीय लेनदारों को देय बकाया के भुगतान के संबंध में एक जीरो पीरियड होगा और परियोजना पूरा होने और आवासीय इकाइयों को घर खरीदारों को सौंपने तक इन संस्थाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

इस अवधि के दौरान, अथॉरिटी और वित्तीय लेनदार उन घर खरीदारों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं करेंगे, जिन्होंने अपने घर के लिए भुगतान किया है।सुपरनोवा में सबसे ऊंचा टावर एस्पायरा 72 मंजिल का बनना प्रस्तावित है, जिसमें 70 मंजिल तक निर्माण हो चुका है। इस परियोजना पर नोएडा प्राधिकरण के 30 सितंबर 2025 तक करीब 3751 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया हैं।

इस परियोजना में करीब 1200 फ्लैट बनने प्रस्तावित हैं। बाकी दुकानें और ऑफिस हैं। अभी तैयार 582 फ्लैट में से 497 फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। खास बात है कि यह परियोजना चार फेज में पूरी होनी थी, लेकिन अब तक पहले और दूसरे चरण का भी काम पूरा नहीं हो सका है। कई साल से खरीदार फ्लैट के मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं।

आदेश आने पर लोगों ने जश्न मनाया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सुपरनोवा परियोजना के खरीदारों ने यहां जश्न मनाया। सुपरनोवा परियोजना की एओए की अध्यक्ष पल्लवी कौशिक ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खरीदारों को न्याय मिल गया। अभी परियोजना का 50 से 60 प्रतिशत ही काम पूरा हो सका है। एओए के सलाहकार नरेश नंदवानी का कहना है कि अब परियोजना का बचा काम जल्द शुरू हो जाएगा।

लेखक के बारे में

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Supreme Court Noida News
