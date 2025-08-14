नोएडा में अपात्र किसानों को मुआवजा: SC ने अफसरों की संपत्ति जांच और नई SIT के दिए आदेश

नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अफसरों ने 20 मामलों में अपात्र किसानों को 117 करोड़ रुपये का मुआवजा बांट दिया था। अधिकारियों पर ऐक्शन नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया है।

नोएडा में नियमों को दरकिनार कर गेझा-तिलपताबाद समेत तीन गांवों में बांटे गए गलत मुआवजे के मामले में चार साल बाद भी बड़े अफसरों पर कार्रवाई का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इससे पहले दो एसआईटी इस मामले में जांच कर चुकी हैं। सबसे पहली एसआईटी की जांच से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपात्रों को मुआवजा देने में शामिल रहे अधिकारियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी दिए हैं।

अपात्र किसानों को बांटे 117 करोड़ नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अफसरों ने 20 मामलों में अपात्र किसानों को 117 करोड़ रुपये का मुआवजा बांट दिया था, लेकिन एक भी मामले में किसी भी बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। महत्वपूर्ण यह है कि एक हजार रुपये तक मुआवजा राशि वितरित करने के लिए भी मंजूरी की फाइल सीईओ स्तर तक के अधिकारी तक जाती है।

अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस नोएडा प्राधिकरण की तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी ने वर्ष 2021 की शुरुआत में गेझा तिलपताबाद, भूड़ा और नंगला गांव में गलत तरीके से बांटे गए मुआवजा गड़बड़ी को पकड़ा था। मामला उजागर होने पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फेज वन कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इनमें प्राधिकरण अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था।

अपात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा प्राधिकरण के विधि अधिकारी सुशील भाटी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने गेझा तिलपताबाद, भूड़ा समेत तीन गांवों में 20 मामलों में अपात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने की गड़बड़ी पकड़ी थी। यह मुआवजा 117 करोड़ 56 लाख 95 हजार रुपये है।

शासन स्तर पर नहीं हुआ था ऐक्शन इस मामले में नोएडा प्राधिकरण स्तर से उस समय विधि परामर्शदाता वीरेंद नागर व कुछ समय बाद दिनेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले ओएसडी, डीसीईओ, एसीईओ, सीएलए या सीईओ स्तर के किसी भी अधिकारी पर शासन स्तर से कार्रवाई नहीं की गई।

अफसरों की संपत्ति की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुआवजा वितरण में शामिल रहे अफसरों की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं। उस दौरान कौन-कौन अफसर प्राधिकरण में कार्यरत थे, उन सभी के नाम एसआईटी न्यायालय को दे चुकी है।