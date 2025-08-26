नीतीश कटारा हत्याकांड में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की जमानत बढ़ाई; ये है वजह
नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, ताकि वह अपनी मां की देखभाल कर सकें, इसके अलावा विकास ने शादी के लिए भी जमानत मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। 29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उनकी मां की गंभीर बीमारी के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो आज समाप्त हो रही थी। अब यह जमानत एक सप्ताह और बढ़ाई गई है, ताकि विकास अपनी मां की देखभाल जारी रख सकें।
क्या है नीतीश कटारा हत्याकांड?
यह मामला 2002 का है, जब बिजनेस एग्जीक्यूटिव नीतीश कटारा को एक शादी समारोह से अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी। विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव ने कटारा की हत्या इसलिए की थी, क्योंकि वे नीतीश के उनकी बहन भारती यादव के साथ कथित रिश्ते के खिलाफ थे। इस मामले में तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को भी सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास और विशाल को 30 साल की सजा बिना किसी छूट के सुनाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 25 साल कर दिया। पहलवान को 20 साल की सजा दी गई थी और हाल ही में उनकी रिहाई का आदेश दिया गया।
बार-बार क्यों बढ़ रही है जमानत?
विकास यादव को अप्रैल 2024 से मां की बीमारी के आधार पर कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। मई में एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में उनकी मां को स्थिर बताया गया था, लेकिन सर्जरी की संभावना के चलते कोर्ट ने जमानत बढ़ाई। जुलाई में कोर्ट ने साफ किया था कि मेडिकल आधार पर और राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन अब एक हफ्ते की और मोहलत दी गई है। कोर्ट ने विकास को गाजियाबाद में अपने घर तक सीमित रहने और गवाहों, खासकर नीतीश की मां नीलम कटारा, से संपर्क न करने की शर्त रखी है।
शादी के लिए नई अर्जी, हाई कोर्ट में सुनवाई
विकास ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक और अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, इस बार अपनी शादी के लिए, जो 5 सितंबर 2025 को तय हुई है। उन्होंने कहा, "मैं 51 साल का हूं, अगर अब शादी नहीं हुई तो मौका चला जाएगा।" इसके अलावा, उन्होंने अपनी सजा में छूट की मांग भी की है, जिस पर हाई कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई होनी है। नीलम कटारा ने इस अर्जी का विरोध किया है।