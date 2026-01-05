Hindustan Hindi News
SC से बेल न मिलने पर आया उमर खालिद के पिता का रिएक्शन, क्या बोले?

संक्षेप:

Jan 05, 2026 12:42 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली दंगों के साजिश के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज भी निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद के पिता सयैद कासिम रसूल इलियास का भी रिएक्शन भी आ गया है। कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें कैमरामैन ने घेर लिया, लेकिन पिता कोर्ट के फैसले पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। कहा मैंने भी फैसला सुना है पर कहा कुछ नहीं और निकल गए।

कैमरे से बचते नजर आए उमर खालिद के पिता

उमर खालिद को बेल देने से मना करने के फैसले पर पिता सयैद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मैंने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और मीडिया के सवालों से बचकर निकल गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, अदालत ने इसी मामले में यूएपीए (UAPA) के तहत आरोपी पांच अन्य व्यक्तियों—गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है।

बेल न देकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

अदालत ने स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शरजील इमाम का मामला, अभियोजन (prosecution) और सबूतों के लिहाज से अन्य आरोपियों से काफी अलग है। कोर्ट के अनुसार, कथित अपराधों में इन दोनों की भूमिका मुख्य यानी केंद्र में थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि उनकी जेल की अवधि लंबी हो गई है, लेकिन यह न तो संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करती है और न ही कानून (UAPA) के कड़े नियमों को दरकिनार करती है।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले 10 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, आरोपियों के वकीलों ने मुख्य रूप से मामले में हो रही देरी और ट्रायल (मुकदमे) के जल्द शुरू होने की कम संभावना पर जोर दिया था। अदालत को यह भी बताया गया कि वे पिछले पांच वर्षों से जेल में हैं, जबकि उन पर UAPA के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

