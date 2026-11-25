पड़ोसी राज्यों का बर्ताव बैकबेंचर जैसा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को प्रदूषण के मामले में ज्याद जिम्मेदारी लेने को कहा। पीठ ने राज्यों से पूछा कि उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी अकेले दिल्ली की नहीं है। पड़ोसी राज्यों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अदालत ने प्रदूषण को कम करने के मुद्दे पर सुस्त रवैया अपनाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने सोमवार को पड़ोसी राज्यों को आड़े हाथों लिया। पीठ ने कहा, ‘आप हमेशा पीछे बैठने वालों यानी बैकबेंचर की तरह व्यवहार करते हैं। आप सभी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? प्रदूषण नियंत्रित करने की इस प्रक्रिया में इतने निष्क्रिय क्यों हैं?’ पीठ ने इन राज्यों को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई पर उनके महाधिवक्ता अदालत में मौजूद रहने चाहिए।
ज्यादा जिम्मेदारी लेने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को प्रदूषण के मामले में ज्याद जिम्मेदारी लेने को कहा। पीठ ने राज्यों से पूछा कि उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं। यह भी कहा कि एनसीआर में प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी के लिए सबको एक साथ कोशिश करने की जरूरत है।
बीएस-6 की शर्तों को एनसीआर में लागू करने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-6 मानक के अनुपालन की शर्तों को दिल्ली से आगे पूरे एनसीआर में क्षेत्र में लागू करने पर भी चर्चा की। कोर्ट ने कहा, ‘अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं, तो उन्हें पड़ोसी राज्यों की गाड़ियों पर भी क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि फिर इसका क्या फायदा? अगर आप दिल्ली में केवल कुछ खास तरह के वाहनों को ही चलने देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सभी तरह की गाड़ियों को छूट देते हैं, तो प्रदूषण कम नहीं होगा।’ पीठ ने तुरंत पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी चेतावनी दी और कहा कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
व्यावसायिक वाहनों को रोकने पर विचार
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह रोक सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सीमाओं पर ही वेयरहाउसिंग की सुविधा हो और शहर में सामान लाने के लिए प्रदूषण न फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जाए।
अगले दिन प्रदूषण से राहत नहीं
दिल्लीवालों को अभी भी प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले छह दिनों तक एयर क्वालिटी खराब से बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है।
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अदिति शर्मा
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