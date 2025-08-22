सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों पर आज सुनाएगा ‘बड़ा’ फैसला

दिल्ली-एनसीआर में लावारिस कुत्तों को सड़कों, गली मोहल्लों से उठाकर डॉग शेल्टर में रखने के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तीन जजों की बेंच ने दो जज की बेंच द्वारा 11 अगस्त को सुनाए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली-एनसीआर में लावारिस कुत्तों को सड़कों, गली मोहल्लों से उठाकर डॉग शेल्टर में रखने के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दो जज की बेंच द्वारा 11 अगस्त को लावारिस कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस विक्रम नाथ ने 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान कहा था कि ‘लावारिस कुत्तों की पूरी समस्या स्थानीय नगर निकायों और इसके सक्षम अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से है।

आवारा कुत्तों के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, विवाद उत्पन्न करने की नहीं: दिल्ली सरकार 14 अगस्त की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के कारण बच्चों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि इस पर विवाद करने की। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में एक साल में कुत्तों के काटने के 37 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं।

वहीं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश देने वाले 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें डॉग शेल्टर्स में भेजें।

बेंच ने अधिकारियों को कुत्तों के लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्ते के भीतर इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा था कि आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए।