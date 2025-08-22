supreme court decision on stray dogs in delhi ncr दिल्ली-NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पूरे देश के लिए तय किए जाएंगे नियम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssupreme court decision on stray dogs in delhi ncr

दिल्ली-NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पूरे देश के लिए तय किए जाएंगे नियम

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाया जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 10:54 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पूरे देश के लिए तय किए जाएंगे नियम

दिल्ली-NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तीन जजों की बेंच ने 11 अगस्त के फैसले में कुछ बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि सभी कुत्तों को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टीकाकरण-बधियाकरण के बाद उन्हें उसी जगह पर छोड़ा जाएगा जहां से उठाए जाएंगे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि अब पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाया जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि यह अंतरिम निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने कहा, 'पूरे देश के लिए विचार किया जाएगा। दूसरे हाईकोर्ट में भी मामले लंबित हैं। इस तरह के सभी मामलों को इस अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि एक राष्ट्रीय नीति बन सके। पिछली सुनवाई के बहाद हमने कुछ संशोधन सुझाए हैं।'

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को पैरा 12. 12.1 और 12.2 के साथ अनुपालन करना है। आवारा कुत्तों को छोड़ने पर प्रतिबंध पर स्टे लगाया जाता है। टीकाकरण के बाद उन्हें वापस उस इलाके में छोड़ दिया जाए। जस्टिस नाथ ने कहा कि आक्रामक व्यवहार और रेबीज वाले कुत्तों को टीकाकरण किया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया ने 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च अदालत ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से 'डॉग शेल्टर्स' भेजने का आदेश दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा था कि कुत्तों को पकड़ने में बाधा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।