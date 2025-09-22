supreme court decided to vacate orders of high court and mcd tribunal staying demolition in chandni chowk area चांदनी चौक में अवैध निर्माणों को तोड़ने पर लगी रोक हटेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बता दी तारीख, Ncr Hindi News - Hindustan
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने फैसला किया है कि चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माणों को तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल की ओर से लगाई गईं सभी रोक 31 दिसंबर से हटा दी जाएंगी।

Krishna Bihari Singh पीटीआईMon, 22 Sep 2025 09:14 PM
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माणों को तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल की ओर से लगाई गईं सभी रोक 31 दिसंबर से हटा दी जाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने के हाईकोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों को 31 दिसंबर से हटाने का निर्णय देते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित पक्ष सर्वोच्च अदालत का रुख कर सकता है।

पीठ ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अपील ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिए गए सभी स्टे ऑर्डर रद्द कर दिए जाएंगे। स्टे ऑर्डर रद करने संबंधी निर्णय 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा।

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने एमसीडी अधिकारियों से अनधिकृत निर्माणों को गिराने और हटाने के अपने आदेशों पर कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी दे दी। सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि यदि किसी की स्टे ऑर्डर के संबंध में कोई शिकायत है तो वह 31 दिसंबर से पहले उसका दरवाजा खटखटा सकता है।

इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी अवैध निर्माणों को जमींदोज करने के लिए एमसीडी की मदद करने को कहा गया है। यह सूचित किए जाने के बाद कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद खाली है अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को इसे देखने को कहा।

सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील की ओर से सर्वोच्च अदालत को बताया गया कि न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट की ओर से कई स्टे ऑर्डर दिए गए हैं शीर्ष अदालत ने उक्त आदेश दिया।

खबर अपडेट हो रही है।