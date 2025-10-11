supreme court cracker ban delhi ncr impractical verdict reserved दिल्ली में इस दिवाली पटाखों से हट सकता है बैन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में दे दिया बड़ा संकेत, Ncr Hindi News - Hindustan
supreme court cracker ban delhi ncr impractical verdict reserved

दिल्ली में इस दिवाली पटाखों से हट सकता है बैन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में दे दिया बड़ा संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को अव्यावहारिक बताते हुए इसमें ढील देने का संकेत दिया है, जिसके बाद केंद्र, राज्यों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 05:15 AM
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे पर पाबंदी में ढील के संकेत दिए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है। राज्यों समेत सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली और एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दिए जाने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की। एनसीआर में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 16 जिले आते हैं।

केंद्र और एनसीआर राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को दीवाली और अन्य त्योहारों पर बिना किसी समय सीमा प्रतिबंध के पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सख्त आदेश समस्याएं पैदा करते हैं

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल जारी है। सख्त आदेश समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय एक संतुलित समाधान चाहता है, जिससे पर्यावरण और आजीविका दोनों के हितों की रक्षा हो सके।

संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह

आदेश सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्यों, पटाखा निर्माताओं, पर्यावरणविदों और न्यायमित्र समेत विभिन्न हितधारकों की व्यापक दलीलें सुनीं। केंद्र और एनसीआर राज्यों की ओर से पेश हुए मेहता ने पीठ से एक ‘संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाने का आग्रह किया। ऐसा दृष्टिकोण जो श्रमिकों की आजीविका और नागरिकों के त्योहार मनाने के अधिकार दोनों की रक्षा करे। इसके साथ ही इससे पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन भी सुनिश्चित हो सके। मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि हमने संतुलित समाधान निकाले जाने वाले सुझाव दिए हैं।

प्रतिबंध एनसीआर राज्यों के कुछ हिस्सों तक क्यों

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल उठाया कि प्रतिबंध हरियाणा और एनसीआर जिलों के कुछ हिस्सों तक ही क्यों सीमित है। उन्होंने कहा, केवल कुछ जिलों में ही प्रतिबंध क्यों होने चाहिए? क्या यह पूरे हरियाणा राज्य पर लागू नहीं होना चाहिए?

बिना परामर्श के प्रतिबंध लगाया गया

हरित पटाखा निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने दलील दी कि कुछ एनसीआर क्षेत्रों में ‘बिना परामर्श’ के व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है और यह हरित पटाखों की अनुमति देने वाले 2017 और 2018 के फैसलों के विपरीत है। परमेश्वर ने कहा कि हरित पटाखों के अलावा किसी भी चीज की अनुमति नहीं होगी और यह बात न्यायालय ने 2017 में स्वयं कही थी।

ज्यादातर प्रदूषण पराली जलाने और उद्योगों से

एक अन्य वकील ने दलील दी कि दिल्ली में ज्यादातर प्रदूषण पराली जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन से होता है, न कि त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से। इस पर रोक की जरूरत नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 26 सितंबर को प्रमाणित पटाखा निर्माताओं को इस शर्त पर हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी थी कि इनकी बिक्री दिल्ली-एनसीआर में बिना मंजूरी के नहीं की जाएगी।

लगभग समान ही रहा स्तर

सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदूषण का स्तर लगभग समान ही रहा है, सिवाय कोरोना लॉकडाउन अवधि के दौरान, जब औद्योगिक और वाहन गतिविधियां पूरी तरह से रुकी हुई थी। उन्होंने आग्रह किया, बच्चों को दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर जश्न मनाने दीजिए।

‘बच्चों को दो दिन जश्न मनाने दीजिए’

केंद्र और एनसीआर राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने आग्रह किया कि बच्चों को दो दिन जश्न मनाने दीजिए। यह सिर्फ दीवाली, गुरुपर्व व क्रिसमस जैसे त्योहारों के लिए है। उन्होंने कहा, मेरे भीतर का बच्चा आपके (जज) के भीतर बैठे बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध में ढील देने का संकेत देते हुए सीजेआई ने कहा कि इसमें सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।