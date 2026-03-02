मुफ्त इलाज में कोताही; SC का दिल्ली के 51 प्राइवेट अस्पतालों को अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और बेड नहीं देने के लिए दिल्ली के 51 प्राइवेट अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने जमीन की एजेंसियों की भी खिंचाई की है।
सुप्रीम कोर्ट ने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और बेड नहीं देने पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली के 51 प्राइवेट अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार और जमीन देने वाली एजेंसियों को इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को इस मामले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि दोषी अस्पतालों और सुस्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके।
छूट वापस क्यों न ली जाए?
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि इन अस्पतालों को नोटिस जारी किया जाए। 51 अस्पतालों से पूछा जाए कि सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए। दिल्ली सरकार की ओर से इन अस्पतालों को दी गई छूट क्यों न वापस ली जाए।
51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को ऐसे सभी उपाय और कार्रवाई करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया। साथ ही नोडल ऑफिसर को उन 51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस देने का निर्देश दिया गया है जिन्हें रियायती रेट पर सरकारी जमीन दी गई थी। साथ ही DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और एमसीडी को नोडल ऑफिसर के साथ सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
नोडल ऑफिसर को दी पावर
सर्वोच्च अदालत ने 24 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि यदि ऊपर बताए गए ऑफिस की तरफ से कोई कमी पाई जाती है तो नोडल ऑफिसर एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार होंगे। केस की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
2018 का है फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अपने 2018 के एक फैसले की निगरानी के दौरान दिया जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को मुफ्त इलाज की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इन सभी अस्पतालों को समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट भी देनी थी।
क्या थी शर्तें?
दरअसल, अस्पतालों को जमीन देने की शर्त यह थी कि अस्पताल अपने इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) में 10 फीसदी बेड और OPD में 25 फीसदी सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को देंगे।
सख्त कार्रवाई नहीं की गई
दिल्ली सरकार ने 18 फरवरी को एक हलफनामा दिया था। इसमें 51 अस्पतालों के नाम थे। यह एफिडेविट 21 जनवरी के ऑर्डर के जवाब में फाइल किया गया था। इस ऑर्डर में कोर्ट के 2018 के फैसले को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई थी। अदालत ने 24 फरवरी के ऑर्डर में कहा कि हमारा मानना है कि इस कोर्ट के 9 जुलाई, 2018 के ऑर्डर का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।
तीनों एजेंसियों को भेजा था पत्र
दिल्ली सरकार का कहना था कि चूंकि इन अस्पतालों की जमीन लीज DDA, L&DO और MCD ने जारी की थी इसलिए डिफॉल्ट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तीनों एजेंसियों को पत्र भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी।
क्या बोली सरकार?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार के लेटर का DDA, L&DO, MCD ने कोई जवाब नहीं दिया या उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। पूरी कार्रवाई लापरवाही से की गई। दिल्ली सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि पिछले साल जिन 14 अस्पतालों को नोटिस दिया गया था उनका प्रदर्शन 25 प्रतिशत ओपीडी सेवा की सीमा के मुकाबले 1 से 10 प्रतिशत के बीच रहा। आईपीडी के मामले में भी एक अस्पताल को छोड़कर बाकी सभी 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे को पूरा करने में नाकाम रहे।
EWS मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा
एफिडेविट में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की रिपोर्ट और अस्पतालों के जवाब से यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और EWS मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है। रियायती दरों पर जमीन पाने वाले कुल 63 अस्पताल गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए बाध्य हैं लेकिन केवल 56 अस्पताल ही चल रहे हैं। इन अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिलाने के लिए सरकारी संपर्क अधिकारी तैनात किए गए हैं।
किन्हें मिलेगा फ्री इलाज?
इस साल दिल्ली सरकार ने 2 जनवरी को EWS मरीजों के फ्री इलाज के लिए इनकम का दायरा 2.20 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। यह दिल्ली हाई कोर्ट के 2023 के एक फैसले के अनुरूप है। इसमें प्राइवेट स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए 5 लाख रुपये इनकम का पैमाना लागू किया गया था। ये स्कूल भी जमीन अलॉटमेंट डीड के तहत इस क्लॉज से बंधे थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।