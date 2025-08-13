supreme court constituted three judge bench for hearing delhi ncr stray dogs case आवारा कुत्तों का मामला 3 जजों की बेंच के हवाले, कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newssupreme court constituted three judge bench for hearing delhi ncr stray dogs case

आवारा कुत्तों का मामला 3 जजों की बेंच के हवाले, कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को तीन न्यायमूर्तियों की पीठ को सौंप दिया जो कल इस मामले की सुनवाई करेगी। सनद रहे CJI ने भरोसा दिया था कि वह इस  पर गौर करेंगे।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 09:05 PM
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को तीन जजों की पीठ के हवाले कर दिया। अब सर्वोच्च अदालत कल इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को आवारा कुत्तों से संबंधित एक याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। अब पूरे मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ देखेगी।

नई बेंच का गठन, कल ही सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही नई बेंच का गठन किया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले में सुनवाई गुरुवार 14 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि जिन न्यायाधीशों ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी आदेश पारित किया था वे अब नई पीठ का हिस्सा नहीं हैं।

CJI ने दिया था भरोसा

दरअसल, प्रधान न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष बुधवार को एक वकील ने 'कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)' की याचिका का उल्लेख किया। वकील ने जस्टिस जेके माहेश्वरी की अगुवाई वाली पीठ की ओर से मई 2024 में पारित एक आदेश का हवाला दिया जिसमें आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं को संबंधित हाईकोर्टों में भेज दिया गया था। इस पर CJI ने भरोसा दिया कि वह इस पर गौर करेंगे।

मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई

‘कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)’ की याचिका में दावा किया गया है कि पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नियमित बधियाकरण और टीकाकरण के कार्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की यह विशेष पीठ आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी जिनमें पकड़ने के खिलाफ याचिकाएं भी शामिल हैं। कल इस पीठ के समक्ष कुल चार मामले सूचीबद्ध हैं।

आवारा कुत्तों को हटाने के दिए थे निर्देश

बता दें कि सोमवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि कुत्तों के काटने की घटनाओं ने बेहद गंभीर स्थितियां पैदा कर दी हैं। फिर इस पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 6 से 8 हफ्ते के भीतर लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाएं।

फैसले पर गर्म थी सियासत

पीठ ने सोमवार को यह भी चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने के काम में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों की संख्या समय के साथ बढ़ानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ी आलोचना हो रही थी। इस मसले पर सियासत भी गरम थी। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी ने भी फैसले पर निशाना साधा था।