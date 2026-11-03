पाबंदियों ने बावजूद खुलेआम बिक रह हर तरह के पटाखे; SC ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें बताया गया है कि कोर्ट की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली के बाज़ारों में हर तरह के पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों के बावजूद खुलेआम सभी तरह की पटाखों की बिक्री पर चिंता जताई है। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस मामले की जांच करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें बताया गया है कि कोर्ट की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली के बाज़ारों में हर तरह के पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं।
बार एंड बेच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने भाटी से कहा, हिंदुस्तान टाइम्स की आज की रिपोर्ट में एक तस्वीर है। इसमें बताया गया है कि कल के पटाखों पर आदेश के बावजूद, दुकानों में अब सब कुछ मिल रहा है। इस पर ध्यान दें।
उन्होंने रिपोर्ट में पटाखों की अलग-अलग किस्मों के बारे में दी गई जानकारी का भी जिक्र किया। जस्टिस सुंदेश ने कहा, रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में हर तरह के पटाखे मिल रहे हैं। चाहे वे लाइसेंस वाले हों या बिना लाइसेंस वाले, QR कोड वाले हों या बिना QR कोड वाले। कृपया इस बात पर गौर करें।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में 4 से 6 नवंबर तक सर्टिफाइड 'ग्रीन' पटाखों की बिक्री और 7 और 8 नवंबर को कुछ शर्तों के साथ उनके इस्तेमाल की अनुमति दी थी इन दो दिनों में पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे के बीच और रात 8 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे। साथ ही, यह निर्देश दिया गया कि 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
ग्रीन पटाखे बनाने वालों के लिए भी शर्तें
कोर्ट ने कहा था कि जिन पटाखा निर्माताओं के पास सीएआईआर-एनईईआरआई और पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) की ओर से प्रमाणित ग्रीन पटाखे बनाने का वैध प्रमाण-पत्र है, उन्हें केवल उन्हीं हरित पटाखों का निर्माण करने की अनुमति होगी, जिनकी जानकारी दो से छह नवंबर के बीच सीएसआईआर-एनईईआरआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गई है।
किन पटाखों पर बैन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के डिब्बे पूरी तरह से सील होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई अवैध या पारंपरिक पटाखे न मिलाए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों की लड़ियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि बेरियम युक्त पटाखों और सीएसआईआर-एनईईआरआई की ओर से हरित पटाखों के रूप में अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने आदेश में कहा था कि जिला अधिकारी/आयुक्त पुलिस के साथ परामर्श करके एनसीआर में ऐसे स्थानों को चिह्नित और निर्धारित करेंगे, जहां हरित पटाखों की बिक्री की जा सके।
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अदिति शर्मा
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