पहले घर फिर बकाया; सुपरटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, SC ने NBCC को सौंपे प्रोजेक्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में घर खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए NCLAT के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें NBCC को सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

Feb 05, 2026 03:54 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए NCLAT के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें NBCC को सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को 16 रुकी हुई परियोजनाओं को संभालने वाले एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा , ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को उनका बकाया भुगतान तभी मिलेगा, जब घर खरीदारों को उनके फ्लैट मिल जाएंगे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि घरों में पानी, बिजली, सीवेज कनेक्शन जैसी सभी सुनिश्चित सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही आसपास सड़कें और पार्क भी होने चाहिए।।

कोर्ट ने माना कि घर खरीदारों ने अपनी जीवन भर की पूंजी इन प्रोजेक्ट्स में लगा दी है, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीददारों के हितों की रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें घर मिलें।

ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट पर भी रोक

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सभी ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अन्य न्यायिक निकाय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जिससे NBCC द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा आए।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गौर किया कि कई घर खरीदारों के अनुसार, रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने 2010-12 के दौरान लगभग 51,000 घरों की बुकिंग की थी।

कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के वित्तीय और परिचालन लेनदारों को न्यायाधिकरणों - एनसीएलटी और एनसीएलएटी - द्वारा उचित और न्यायसंगत पाए गए नुकसान को स्वीकार करना होगा।

कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए आदेश दिया, हमने पाया है कि एनसीएलएटी द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को पेंडिंग आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को रिकॉर्ड में शामिल करने का आदेश न तो गलत है और न ही दिवालियापन और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के विपरीत है।"

