AQI रीडिंग बदलने के लिए छिड़का पानी; SC ने दिल्ली सरकार से मांग ली पूरी डिटेल

संक्षेप: Delhi AQI: पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार AQI मॉनिटरों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की प्रकृति और उनकी दक्षता बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करे। इसे बुधवार को प्रस्तुत करें। 

Mon, 17 Nov 2025 04:39 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में पलूशन ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। एयर क्वॉलिटी 400 या उससे ऊपर है,हर सांस में जहरीली हवा काल बनकर शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस बीच AQI मापने वाली मशीनों और उनकी दक्षता का विवरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करने को कहा। ऐसी दलीलें पेश की गई थीं कि दिल्ली में AQI रीडिंग को बदलने के लिए प्रदूषण की निगरानी करने वाले स्टेशनों (pollution monitoring stations) के आस-पास पानी का छिड़काव किया गया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार AQI मॉनिटरों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की प्रकृति और उनकी दक्षता बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करे। इसे बुधवार को प्रस्तुत करें।

सुनवाई में इससे पहले न्याय मित्र (amicus curiae) और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने प्रदूषण निगरानी स्टेशनों के चारों ओर पानी के छिड़काव के बारे में समाचार रिपोर्टों को रिकॉर्ड पर रखा। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया कि जवाब अधूरा है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया, "यह पानी का छिड़काव पूरे शहर में हो रहा है... राजनीतिक दल ऐसे वीडियो फैला रहे हैं।" इस पर, सीजेआई (CJI) गवई ने कहा, "मैंने सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी छिड़काव देखा है।" सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि पराली जलाने की घटनाओं को कम करके गिना जा रहा है । अदालत ने टिप्पणी की, "लेकिन स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटनाएं 28,000 से घटकर 4,000 हो गई हैं।"

हालाकि, अपराजिता सिंह ने जवाब दिया, "विशेषज्ञों का कहना है कि गिनती कम की जा रही है। सीएक्यूएम भी कहता है कि यह गिनती गलत है।" पराली जलाने की समस्या को रोकने के समाधान के तौर पर, उन्होंने यह दलील दी: "किसानों के पास धान की कटाई पहले करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, इसलिए वे इसे जला देते हैं,इसलिए हमने सुझाव दिया था कि किसानों को पराली को निपटाने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।" उन्होंने आगे कहा, "2018 से किसानों को मशीनरी दी जा रही है। पंजाब राज्य का कहना है कि अगर केंद्र की ओर से किसानों को ₹100 प्रति क्विंटल का मुआवजा दिया जाता है, तो इस मुद्दे से निपटने का प्रयास किया जा सकता है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इसके बाद दलील दी कि इस साल वायु प्रदूषण बढ़ा है। उन्होंने कहा, "जब हम 7 लोगों की जान लेने वाले आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया करते हैं, यहां लाखों लोग मर रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर में खतरनाक वृद्धि हो रही है। दिल्ली में हर 10 में से 3 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।" न्होंने आगे कहा, "अब 450 से अधिक AQI को ग्रैप (GRAP) ट्रिगर कहा जाता है। 200 से अधिक बिल्कुल खतरनाक है। पीएम 2.5 (PM 2.5) जो मेरे बच्चे के फेफड़ों में जाता है, वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। ईपीसीए (EPCA) और सीएक्यूएम (CAQM) इससे निपटने में सक्षम नहीं हैं और इसके लिए हमें सख्त कार्रवाई की जरूरत है।"

अदालत ने तब स्टोन क्रशर और अन्य निर्माण उपकरणों पर साल भर प्रतिबंध लगाने की संभावना के बारे में पूछा। हालांकि, एएसजी भाटी ने कहा कि यह संभव नहीं है। जिन सभी देशों ने अपनी वृद्धि हासिल कर ली है, वे अब हमें ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो हमारी वृद्धि में बाधा डालते हैं। अब हवा का स्तर खराब और बहुत खराब दिन एक जैसे हैं, लेकिन गंभीर (Severe) दिनों में कमी आई है। इसका जवाब जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नहीं दिया जा सकता और हर मानवीय गतिविधि प्रदूषण पैदा करती है। किस-किस चीज पर अंकुश लगाया जाए?" इस पर अदालत ने कहा, "जब न्याय मित्र (amicus) कहते हैं कि प्रदूषण सबसे खराब है, लेकिन पराली जलना कम हो गया है, तो इसके अन्य कारक भी हो सकते हैं?" सिंह ने जवाब दिया, "हां, इन मौसमों के दौरान, पराली जलाने और अन्य कारकों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "AQI मानकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में गतिविधियों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्णय वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों की ओर से अंतिम रूप दिया गया है। हमारे पास इससे निपटने की विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए, हम श्री शंकरनारायणन के इस प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं हैं कि दिल्ली में सभी गतिविधियों को रोक दिया जाए। राजधानी में बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर हैं।" कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF CC) के साथ-साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों से सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
