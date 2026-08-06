संसद मार्च के आयोजकों के खिलाफ सुनवाई करेगा SC, जवाबदेही तय करने की मांग

संसद चलो मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। यह नई याचिका भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी मनीष सोलंकी ने दायर की है। उन्होंने आयोजकों और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है।

दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा रोकने के लिए समाज और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास सबसे असरदार तरीका युवाओं की बात सुनना और उन्हें समझाना-बुझाना है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ताकतवर सरकार के नाम पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई तनाव बढ़ा सकती है और और ज्यादा अशांति पैदा कर सकती है।

सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए ये टिप्पणियां कीं। इस मार्च के दौरान हिंसा हुई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को उन याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जो पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं और जिनका संबंध छात्र विरोध-प्रदर्शनों और प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों से है।

वायु सेना के पूर्व अधिकारी ने दायर की है याचिका यह नई याचिका भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी मनीष सोलंकी ने दायर की है। उन्होंने 20 जुलाई के मार्च में शामिल आयोजकों और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है। याचिका में कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े आपराधिक मामलों को केवल राजनीतिक कारणों से वापस लेने से रोके। इसमें उन लोगों की पहचान करने के लिए भी निर्देश मांगे गए जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे लोगों से कम्युनिटी सर्विस (समाज सेवा) करवाने की मांग की गई है।

टीवी चैनलों पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने तर्क दिया कि जहां सरकारों और पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं विरोध प्रदर्शन के आयोजक जांच-पड़ताल से बच निकले हैं। अहमद ने कहा कि 15 दिन बीत चुके हैं और एक संवेदनशील इलाके में भारी हंगामा मचाने के बाद वे बस एक टीवी चैनल से दूसरे चैनल पर जा रहे हैं। भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और आग को और भड़का रहे हैं। सरकार भले ही अभी बैकफुट पर हो, लेकिन समाज और यह अदालत ऐसा नहीं हो सकते। बेंच ने संकेत दिया कि उठाए गए मुद्दों की जांच लंबित मामलों के के साथ की जाएगी।

टकराव के बजाय संयम से पेश आना चाहिए बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि हम इस मामले को उन दूसरे मामलों के साथ सुनें जिनमें कई संबंधित मुद्दे लंबित हैं। हम सभी तरह के सुझावों, नजरियों और अलग राय पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जब अहमद ने नोटिस जारी करने पर जोर दिया तो बेंच ने कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव के बजाय संयम से पेश आना चाहिए। बेंच ने टिप्पणी की कि युवाओं को शांत करने और उन्हें समझाने-बुझाने की जरूरत है। ताकतवर सरकार के नाम पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई स्थिति को बेवजह बिगाड़ सकती है और और ज्यादा हिंसा भड़का सकती है। इससे बचना चाहिए।

पत्थर फेंकने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जो लोग पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल थे, उन्हें सिर्फ इसलिए जवाबदेही से बचने नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकारें आपराधिक मामले वापस लेने का मन बना सकती हैं। अहमद ने दलील दी कि हमारी याचिका कम्युनिटी सर्विस (समाज सेवा) की वकालत करती है। पत्थर फेंकने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। यह एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। दिल्ली की एनसीटी सरकार बहुत ज्यादा झुक रही है और यह दूसरे राज्यों में भी एक खतरनाक चलन बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 20 जुलाई का मार्च बिना इजाजत के निकाला गया था। आयोजकों ने 22 शर्तों का उल्लंघन किया। वे कोई रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं थे। उन्हें संसद तक मार्च करने या लोकतंत्र के मंदिर में घुसने की इजाजत कैसे दी जा सकती थी? कौन जानता था कि उनमें से किसी के पास पिस्तौल या बम नहीं होगा?

सुरक्षा बलों को भी बहुत संयम बरतना चाहिए इन चिंताओं पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू होने चाहिए। अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए, भले ही कहीं-कहीं छिटपुट घटनाएं हों। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जरूरी यह है कि लोकतांत्रिक आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हों। अगर कुछ घटनाएं होती भी हैं तो सुरक्षा बलों को भी बहुत संयम बरतना चाहिए ताकि स्थिति हाथ से न निकले। जहां भी ऐसी घटनाएं हों, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए ताकि युवा हिंसा का रास्ता न अपनाएं।