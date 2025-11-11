Hindustan Hindi News
SC से सुरेंद्र कोली को ‘सुप्रीम’ राहत, निठारी कांड में हुआ बरी; तुरंत रिहा करने के आदेश

SC से सुरेंद्र कोली को ‘सुप्रीम’ राहत, निठारी कांड में हुआ बरी; तुरंत रिहा करने के आदेश

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल किलिंग केस में दोषी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है और उसकी सजा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वह किसी और केस में वॉन्टेड नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

Tue, 11 Nov 2025 01:16 PMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल किलिंग केस में दोषी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है और उसकी सजा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वह किसी और केस में वॉन्टेड नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। कोली निठारी हत्याकांड के अन्य मामलों में पहले ही बरी हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुरेंद्र कोली को निठारी मर्डर केस में से एक में बरी कर दिया। कोर्ट ने उसकी सजा को चुनौती देने वाली क्यूरेटिव पिटीशन मंजूर कर ली, जिससे उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में बिजनेसमैन मोहिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था। उस समय कोली, पंढेर के घर में घरेलू नौकर था।

चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसने ओपन कोर्ट में कोली की याचिका सुनी। जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "ऊपर बताए गए कारणों से क्यूरेटिव पिटीशन मंजूर की जाती है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कोली को इस मामले में बरी कर दिया और उस पर पहले लगाई गई सजा और जुर्माना रद्द कर दिया। बेंच ने कहा, "अगर किसी और मामले या कार्यवाही में जरूरत न हो तो याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।"

कोली को नोएडा के निठारी गांव में एक 15 साल की लड़की के रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा था। उसकी रिव्यू याचिका 2014 में खारिज कर दी गई थी।

हालांकि, जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी दया याचिका पर फैसले में बहुत ज्यादा देरी के कारण उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली और सह-आरोपी पंढेर को कई अन्य निठारी मामलों में बरी कर दिया। 2017 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को पलट दिया। कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में और पंढेर को दो मामलों में बरी किया।

बाद में सीबीआई और पीड़ितों के परिवारों ने इन बरी होने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 30 जुलाई को सभी 14 अपीलें खारिज कर दीं।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को कोली की क्यूरेटिव पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह देखते हुए कि उसकी याचिका "मंजूर होने लायक है"। यह देखते हुए कि कोली के बाकी सभी संबंधित मामलों में बरी होने के बाद एक "अजीब स्थिति" पैदा हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिका "मंजूर होने लायक है"।

बेंच ने कहा था कि इस मामले में सजा ज्यादातर एक बयान और एक किचन चाकू की बरामदगी पर आधारित थी, जिससे सबूतों की पर्याप्तता पर सवाल उठते हैं। सीबीआई ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया था और उसकी तलाशी में और भी इंसानी अवशेष बरामद हुए थे।

