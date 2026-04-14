हमने दो बार गलती की, अभी तक भुगत रहे; केजरीवाल संग दोस्ती पर कांग्रेस नेता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने को बड़ी गलती करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने 40 दिन की सरकार बनाने में मदद कर केजरीवाल का जो समर्थन किया था, आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने को बड़ी गलती करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने 40 दिन की सरकार बनाने में मदद कर केजरीवाल का जो समर्थन किया था, आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। दरअसल अजय माकन उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि इतने लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने के बाज अचानक कांग्रेस गायब कैसे हो गई। अजय माकन ने इसका जवाब देते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना उनकी गलती थी।
न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा, लोकसभा चुनावों में भी यही गलती हमने फिर से दोहराई। अजय माकन ने आगे कहा, सारी की सारी चीजें कांग्रेस और शीला दीक्षित के समय रही हैं। जब कोर्ट दिल्ली में सीलिंग के ऑर्डर दे रहा था तो मास्टरप्लान हम लेकर आए और पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग बंद कर दी। हम विकास लेकर आए।
'केजरीवाल को सपोर्ट कर कर दी राजनीतिक गलती'
उन्होंने आगे कहा, हम 7 हजार डीटीसी की बस छोड़कर गए। आज भी 7 हजार है। सीएनजी बस, मेट्रो हम लेकर आए। इतना सब कुछ करने के बाद दिल्ली के लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पार्टी से पॉलिटिकल गलती हो गई। हम 8 सीट जीते थे और अगर 28 सीट जीतने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जब उठ गए और हम दब गए। जब दो असमान जुड़ते हैं तो एक उठ जाता है और डूब जाता है।
वहीं केजरीवाल के शराब घोटाला मामले में आरोपमुक्त होने पर अजय माकन ने कहा, हमारे यहां तक जब कानूनी तौर पर कछ साबित नहीं हो जाता, दोषी नहीं कहा जाता। अभी वह एक कोर्ट से बरी हो गए हैं, मामला अभी हाई कोर्ट में है, तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा और हाई कोर्ट के आदेश की तरफ नजर रहेगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले जो शराब घोटाला मामले को लेकर आरोप लगाए थे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लगाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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