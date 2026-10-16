तिरंगा मार्च में सिर्फ 'कॉकरोच' नहीं, सरकार समर्थक भी पहुंचे; क्या हुआ जब आमने-सामने आए
‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के दौरान शुक्रवार की शाम पालिका बाजार के पास सरकार समर्थक और विरोधी पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।
कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार की शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर स्थित सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का आह्वान किया था, हालांकि मार्च के शुरू होने से थोड़ी देर पहले पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया। वहीं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को भी सेंट्रल पार्क पहुंचने से पहले हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान अभिजीत दीपके को झंडेवालान स्थित एक घर से हिरासत में लिया गया, जबकि नेहा बोरा को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंडी हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे AISA समेत अन्य वाम संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगे होने का हवाला देते हुए इन लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा मार्च में शामिल होने पहुंचे और सेंट्रल पार्क का चक्कर लगाने लगे। इसी बीच वहां पर उस वक्त अजीब स्थिति भी बन गई, जब वहां कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे जो सरकार का विरोध नहीं बल्कि सरकार का समर्थन कर रहे थे।
सरकार के पक्ष और विपक्ष में होने लगी जमकर नारेबाजी
पालिका बाजार के पास सरकार के समर्थक और विरोधी पक्ष के लोग आमने-सामने जुट गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जहां एक तरफ केंद्र सरकार के समर्थक लोग सरकार के पक्ष में नारेबाजी करते हुए ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाने लगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार के विरोध में जमा हुए लोग CEC के विरोध में नारेबाजी करने लगे। समय बीतने के साथ ही कनॉट प्लेस पर दोनों ही पक्षों के लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया। इस दौरान CJP समर्थक और विपक्ष के समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी मांगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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