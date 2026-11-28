नोएडा के सुपरनोवा परियोजना में फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। यहां करीब 7 साल बाद फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। इस परियोजना के 497 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है।

नोएडा सेक्टर-94 में बनी सुपरनोवा परियोजना में करीब सात वर्ष बाद फ्लैट की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। करीब एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को बिना बकाया लिए रजिस्ट्री शुरू कराने के आदेश दिए थे।

सुपरनोवा दिल्ली-एनसीआर की ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत है। इस परियोजना में नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट टावर में बने फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हुई है। इस परियोजना के 497 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है। दिवालिया प्रक्रिया के चलते वर्ष 2019 से फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी हुई थी। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को बिना बकाया लिए फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करने और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया था। ऐसे में करीब सात साल के इंतजार के बाद खरीदारों को राहत मिली है।

अधिकारियों ने बताया कि सुपरनोवा में सबसे ऊंचा टावर एस्पायरा 72 मंजिल प्रस्तावित है, जिसमें से 70 मंजिल तक बन चुकी हैं। इस परियोजना पर प्राधिकरण के करीब 3752 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस परियोजना में करीब 1200 फ्लैट बनने प्रस्तावित हैं, बाकी दुकानें और ऑफिस हैं। अभी तैयार 582 में से 497 फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। यह परियोजना चार फेज में पूरी होनी थी, लेकिन अब तक पहले और दूसरे फेज का काम भी पूरा नहीं हो सका है।

फ्लैट खरीदों को मिली राहत सुपरनोवा की एओए के सलाहकार नरेश कुमार नंदवानी ने बताया कि रिटायर होने के बाद उन्होंने वर्ष 2019 में यहां फ्लैट खरीदा था। उसके बाद से रजिस्ट्री के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। करीब सात साल के संघर्ष के बाद आखिरकार अब रजिस्ट्री शुरू हो सकी है।

समिति की एनओसी के बाद प्रक्रिया पूरी होगी रजिस्ट्री किन फ्लैट वालों की होगी, इसके लिए सुपरनोवा की बनी समिति की ओर से नाम प्राधिकरण को दिए गए हैं। उन्हीं की फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। बताया जाता है कि अभी समिति ने करीब 30 फ्लैट के लिए एनओसी दी है।