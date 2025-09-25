sunjay kapur property row delhi high court refused priya kapur plea husband personal assets liabilities karishma kapoor करिश्मा कपूर के बच्चों को भी; दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर की कौन सी मांग नहीं मानी?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newssunjay kapur property row delhi high court refused priya kapur plea husband personal assets liabilities karishma kapoor

करिश्मा कपूर के बच्चों को भी; दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर की कौन सी मांग नहीं मानी?

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 25 Sep 2025 02:11 PM
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में आज उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने एक नई अर्जी दायर की है। प्रिया कपूर ने अर्जी दायर कर अपने पति की निजी संपत्तियों और देनदारियों की सूची को एक सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने इस कदम के पीछे वित्तीय असर का हवाला दिया और दावा किया कि अदालत में दी गई जानकारी मीडिया में लीक हो रही है। हालांकि, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने तुरंत उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया और मौखिक रूप से कहा कि किसी भी साझेदारी मुकदमे में संपत्तियों की सूची का खुलासा करना जरूरी होता है।

प्रिया कपूर की वकील शेल त्रेहन ने कहा कि उनकी मुवक्किल संजय कपूर की संपत्तियों का विवरण सभी पक्षों को देने से पीछे नहीं हट रही हैं, बल्कि वे इसे गोपनीयता के वचन के साथ एक सीलबंद लिफाफे में देना चाहती हैं।

लाइव लॉ' के अनुसार, प्रिया के वकील शेल त्रेहन ने कहा, "इस मामले को लेकर मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जानकारी लीक हो रही है। सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। यहां जो हो रहा है, वह एक ऐसी स्थिति है जहां हर जानकारी लीक हो रही है। यह साइबर सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें बैंक और डीमैट (DMAT) खातों जैसी कुछ खास जानकारियां हैं और उनकी एकमात्र मांग उस जानकारी को गोपनीय रखने की है।

उन्होंने कहा, "आम जनता के पास किसी का बैंक खाता नंबर क्यों होना चाहिए? मैं यह जानकारी सभी को दे रही हूं,मेरी एकमात्र गुजारिश है कि मैं इसे सीलबंद लिफाफे में जमा कर सकूं ताकि यह आम जनता और मीडिया में लीक न हो, और यह केवल पार्टियों की आपसी सहमति के तहत गोपनीय रहे, बस यही।"

प्रिया कपूर ने यह अर्जी तब दायर की, जब पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन्हें संजय कपूर की संपत्तियों की सूची जमा करने के लिए कहा था। यह अर्जी संजय कपूर की दूसरी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके दो बच्चों द्वारा दायर किए गए विभाजन के मुक़दमे से संबंधित है, जिसमें वे संजय की संपत्ति में हिस्सा मांग रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि कितनी जानकारी सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी, जिस पर त्रेहन ने कहा कि उनकी मुवक्किल सिर्फ दो पन्नों को गोपनीय रखने का अनुरोध कर रही हैं।

इसी बीच, रिपोर्ट के अनुसार, करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि संजय कपूर के बैंक खातों से सारा पैसा निकाल लिया गया है। वकील ने गोपनीयता के लिए प्रिया कपूर के अनुरोध का विरोध भी किया और कहा कि इससे भविष्य में उनके लिए वसीयत को चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा।

इस तर्क का समर्थन करते हुए, कोर्ट ने कहा कि कथित लाभार्थियों (करिश्मा कपूर के बच्चों) को किसी भी अन्य मामले की तरह घोषित संपत्तियों पर सवाल करने का अधिकार है। न्यायाधीश ने कहा, "कल अगर उन्हें वैरिफाई करना हो और वे गोपनीयता की शर्त से बंधे हों, तो वे इस मामले का बचाव कैसे करेंगे?" इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 26 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। त्रेहन ने कहा कि वह एक ऐसा सुझाव लेकर आएंगी जो सभी के लिए उपयुक्त होगा।