किसी और ने लिखी संजय कपूर की वसीयत! संपत्ति विवाद में इस शख्स की एंट्री

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और उद्योगपति संजय कपूर की मौत के बाद शुरू हुआ संपत्ति विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में संपत्ति में हिस्सा मांग रहे करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की वसीयत को जाली बता दिया। बच्चों की ओर से केस लड़ रहे मशहूर वकील महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया कि वसीयत की भाषा और शर्तें संजय कपूर की ओर से लिखी प्रतीत नहीं होती हैं।

वकील महेश जेठमलानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति का जिक्र करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने एक शर्त का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसमें लिखा है "मेरे सभी वसीयतदारों" फिर भी संजय की मां रानी कपूर का नाम नहीं है, जिन्हें पहले हमेशा संपत्ति दी जाती थी।

महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि वसीयत में वसीयतकर्ता (testator) के लिए स्त्रीलिंग रूप का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के तौर पर वसीयत में वह और उसकी (She And Her) जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है। जेठमलानी ने इसे बेतुका" बताया और सुझाव दिया कि संजय कपूर ने एक महिला के रूप में हस्ताक्षर किए होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का मसौदा (drafting) कपूर की समझ वाले व्यक्ति से नहीं आ सकता और इसे जालसाजी का सबूत बताया।