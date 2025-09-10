मैं उनकी विधवा हूं और आपने तलाक लिया था; करिश्मा कपूर से HC में तीखे सवाल

संपत्ति विवाद को लेकर हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी प्रिया कपूर को संजय की संपत्तियों की एक सूची दाखिल करने को कहा है। हालांकि जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने संजय की संपत्तियों पर यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का तुरंत आदेश देने से इनकार कर दिया है।

करिश्मा कपूर के एक्स हसबेंड और दिवंगत संजय कपूर की सपंत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी मौजूदा पत्नी प्रिया कपूर को समन जारी किया है। सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर के वकील ने करिश्मा कपूर का जिक्र करते हुए कहा कि संजय कपूर से अलग होने के बाद वह पिछले 15 साल से कहीं दिखाई नहीं दीं। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी से संपत्तियों की एक लिस्ट दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में बच्चों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा, "मुकदमा अब दर्ज किया जाएगा। उन्हें संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्तियों के बारे में कुछ और जानकारी जुटानी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को तय की गई है।" अदालत ने प्रिया कपूर से यह भी पूछा कि वह करिश्मा के बच्चों को वसीयत की प्रति देने में आनाकानी क्यों कर रही थीं। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि आपको बच्चों को वसीयत की कॉपी क्यों नहीं देनी चाहिए। बेशक, यह एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो सकता है। हम एक गोपनीयता क्लब (कॉन्फिडेंशियलिटी क्लब) भी बना सकते हैं। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलों में ऐसा नियमित रूप से करते हैं।"

प्रिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने यह तर्क दिया था कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और आगे यह भी कहा कि मुकदमा दायर करने से 6 दिन पहले दोनों बच्चों को ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये की संपत्ति दी गई थी। संजय की मां रानी कपूर ने भी वसीयत की वैधता पर सवाल उठाया। रानी के वकील ने कहा, "यह कुछ अविश्वसनीय रूप से गलत है। 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति मेरी होनी चाहिए थी। मैं 80 साल की हूं।"

दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान, प्रिया कपूर के वकील राजीव नैयर ने कहा कि संजय कपूर की मौत पोलो खेलने के दौरान हुई थी। प्रिया कपूर का पक्ष रखते हुए उनके वकील नैयर ने अदालत से कहा, "ऐसा नहीं है कि ये लोग सड़क पर आ गए हैं। मैं एक विधवा हूं, जिसका छह साल का बच्चा है। 15 साल तक ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए।" अदालत ने निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर लिखित बयान दाखिल किए जाएं, जिसके बाद एक सप्ताह के भीतर उसका जवाब दिया जाए। इस मुकदमे में समन जारी किए गए और अंतरिम राहत की याचिका पर भी नोटिस दिया गया है। अदालत ने प्रिया सचदेव कपूर को उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों की पूरी सूची जमा करने का भी निर्देश दिया।